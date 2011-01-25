Янукович і Ердоган підписали декларацію про створення Стратегічної ради

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Турецької Республіки Реджеп Тайїп ЕРДОГАН підписали Спільну декларацію про створення Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою.

Як повідомляє прес-служба глави держави, документ підписано з метою формалізації виходу взаємин між Україною і Туреччиною на рівень стратегічного партнерства та створення механізму реалізації нового формату відносин – Стратегічної ради високого рівня.

Стратегічна рада розроблятиме пропозиції до стратегії та основних напрямів відносин України та Туреччини, координуватиме здійснення важливих проектів зі співробітництва у політичній, торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах.

Українську та турецьку частини Стратегічної ради очолюватимуть, відповідно, Президент України і прем’єр-міністр Турецької Республіки. Засідання проводитимуться один раз на рік по черзі - в Україні і Туреччині.

Для обговорення ключових питань двостороннього співробітництва у рамках Ради буде створено Спільну групу стратегічного планування під головуванням міністрів закордонних справ сторін, яка проводитиме засідання щонайменше один раз на рік.

«Сьогоднішні наші переговори були конструктивними, змістовними і дружніми», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про підписання Спільної декларації про створення Стратегічної ради високого рівня, він підкреслив, що це є вагомою подією у розвитку відносин між двома державами, яка стала гідною відповіддю на сучасні потреби народів обох держав.

Також, говорячи про перспективи активізації українсько-турецьких відносин на високому рівні, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що українська сторона очікує найближчим часом на офіційний візит Президента Туреччини Абдулли ГЮЛЯ.