МЗС України не отримало відповіді Чехії щодо надання Данилишину політичного притулку
17:41, 25 січня 2011Різне
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Міністерство закордонних справ України поки що не отримало відповідь чеської сторони на свою ноту з проханням надати інформацію про надання екс-міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ політичного притулку.
Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
Відповідаючи на запитання чи отримана така відповідь, О.ДИКУСАРОВ відповів: ”Ні, поки що не надійшла. Ми очікуємо такої відповіді”.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня Міністерство закордонних справ України передало чеській стороні ноту з проханням надати матеріали про результати розгляду справи екс-міністра економіки України Б.ДАНИЛИШИНА в чеських правоохоронних органах.
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