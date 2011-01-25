МЗС України не отримало відповіді Чехії щодо надання Данилишину політичного притулку

Міністерство закордонних справ України поки що не отримало відповідь чеської сторони на свою ноту з проханням надати інформацію про надання екс-міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ політичного притулку.

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Відповідаючи на запитання чи отримана така відповідь, О.ДИКУСАРОВ відповів: ”Ні, поки що не надійшла. Ми очікуємо такої відповіді”.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Міністерство закордонних справ України передало чеській стороні ноту з проханням надати матеріали про результати розгляду справи екс-міністра економіки України Б.ДАНИЛИШИНА в чеських правоохоронних органах.