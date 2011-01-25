Головне на 25 січня

У результаті теракту в московському аеропорту «Домодєдово» загинула громадянка України Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в Посольстві України в Москві.

«Із 35 загиблих пасажирів встановлено особу 25-ти. З цих 25-ти осіб є громадянка України – Машутіна Ганна Григорівна», - повідомили в посольстві.

Раніше про це в своєму блозі повідомив драматург Михайло ЧАДУ. За його інформацією, Г.Машутіна (Яблонська) прилетіла до Москви з Одеси на вручення премії журналу «Мистецтво кіно». У неї залишилися чоловік і маленька дитина.

Ганна Яблонська - драматург, поет, прозаїк, журналіст. Народилася в Одесі у 1981 році. Публікувалася в альманаху «ОМК» (2004-2007 рр.) і журналі «Октябрь» (2004-2007 рр.).

Увійшла до лонг-листа премії «Дебют» у номінації «Літературна критика» (2004 р.), лонг-листа драматургічного конкурсу «Євразія-2005» (Єкатеринбург). Дипломант конкурсу сучасної драматургії «Вільний Театр» (2005 р., Мінськ), лауреат міжнародних конкурсів «Премьера.txt» (2005 р.) і «Євразія» (2006 р.).

Автор п`єс «Бермудський квадрат», «Відеокамера», «Вихід до моря», «Дюймовочка і метелик», «Покинуте радіо», «Монодіалоги», «Лист до зоопарку», «Тепло», «Праски», «Шоу ковбоя без собаки» («Бермудский квадрат», «Видеокамера», «Выход к морю», «Дюймовочка и мотылек», «Заброшенное радио», «Монодиалоги», «Письмо в зоопарк», «Тепло», «Утюги», «Шоу ковбоя без собаки») тощо.

В аеропорту «Бориспіль» введено додаткові заходи безпеки, спрямовані на попередження скупчення значної кількості людей в аеровокзальних комплексах, на привокзальних площах аеропорту.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Згідно з повідомленням, для цього залучено додаткові підрозділи лінійного відділу внутрішніх справ, який здійснює свою діяльність на території аеропорту, задіяно підрозділи «Беркут» для забезпечення громадського порядку.

Доступ на територію терміналів і привокзальних площ обмежено.

Кінологічною службою комплексу авіаційної безпеки аеропорту здійснюється додаткове патрулювання привокзальних площ і терміналів. Посилено заходи безпеки у пунктах контролю за авіаційною безпекою.

В аеропорту, враховуючи введення додаткових заходів безпеки, просять пасажирів проявляти пильність і повідомляти про підозрілий багаж, особливо такий, який залишено без нагляду.

«Будьте пильні, не приймайте від сторонніх людей їх речі на тимчасове зберігання. З усіх питань щодо забезпечення громадського порядку просимо звертатися до співробітників аеропорту і представників правоохоронних органів, які перебувають на його території», - наголошується в повідомленні "Борисполя".

З метою покращення дисципліни газоспоживання і розрахунків за природний газ, спожитий з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 01.10.010), ДК «Газ України» доручила підприємствам із газопостачання та газифікації «Волиньгаз», «Донецькоблгаз», «Дніпрогаз», «Запоріжгаз», «Кримгаз», «Кіровоградгаз», «Луганськгаз», «Львівгаз» і «Харківміськгаз» попередити й відключити від газоспоживання 12 підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) через значну заборгованість перед компанією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, зокрема, станом на 24.01.11 із початку поточного опалювального сезону «Донецьктеплокомуненерго» заборгувала ДК «Газ України» 156 млн. грн. (рівень оплати – 28%), «Лисичанськтепломережа» - 25 млн. грн. (13%), «Сєверодонецьктепло» - 14 млн. грн. (16%), «Стахановтеплозабезпечення» - 4 млн. грн. (23%), «Дніпропетровські теплові мережі» - 100 млн. грн. (39%), «Міські теплові мережі» (м. Запоріжжя) – 147 млн. грн. (43%), «Кіровоградтепло» - 22 млн. грн. (33%), «Кримтеплокомуненерго» - 103 млн. грн. (25%), «Ялтинські теплові мережі» - 1 млн. грн. (10%), «Східноєвропейська теплоелектро-генеруюча компанія» (м. Луцьк) - 17 млн. грн. (30%), «Львітеплоенерго» - 106 млн. грн. (34%), «Дирекція розвитку інфраструктури території» (м. Харків) - 20 млн. грн. (23%).

Про необхідність відключення від газопостачання підприємств ТКЕ-боржників ДК «Газ України» повідомила Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Харківську обласні державні адміністрації, Раду міністрів АР Крим, Держжитлокомунінспекцію.

ДК «Газ України» неодноразово попереджала й застерігала керівництво теплопостачальних підприємств-боржників про можливість відключення від газопостачання.

Компанія постійно зверталася також до місцевих органів влади у зв`язку з необхідністю наведення порядку в розрахунках за газ тепловиробників і погашення ними заборгованості. Звернення й застереження виявилися марними.

З метою надання допомоги регіональним підприємствам із газопостачання та газифікації в зміцненні дисципліни газоспоживання й підвищенні рівня розрахунків за природний газ, в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запорізьку, Кіровоградську області і АР Крим направляються групи співробітників ДК «Газ України». Допомогу у відключенні зазначених підприємств ТКЕ-боржників нададуть також працівники філіалів компанії в Луцьку, Львові та Харкові.

ДК «Газ України» зазначає, що люди загалом сумлінно й своєчасно оплачують вартість спожитих комунальних послуг, у т.ч. теплової енергії, проте сплачені ними кошти своєчасно в компанію не надходять.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ, а також належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 році сповільниться до 4% з 4,5% в 2010 році. Про це говориться в оновленому квартальному економічному звіті ЄБРР, опублікованому на сайті банку.

Згідно зі звітом, банк знизив оцінки ВВП України в 2010 і 2011 роках, порівняно з оцінками, обнародуваними в жовтні 2010 року, на 0,5 п.п.

Уряд України ухвалив рішення дорозмістити грудневий випуск єврооблігацій 2010 року на 100 млн. дол. США.

Це передбачено у постанові Кабінету міністрів України від 19 січня 2011 року, оприлюдненій на урядовому сайті.

«Здійснити додатковий випуск облігацій зовнішньої державної позики 2010 року на суму 100 млн. доларів США згідно з Умовами, затвердженими постановою Кабміну від 15 грудня 2010 № 1148, і в межах граничного обсягу державного боргу на 2011 рік», — зазначається у документі.

Забезпечити виконання цієї постанови доручено Міністерству фінансів України.

Сьогодні в будівлі Європарламенту в Брюсселі відбулася презентація фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, організована Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, презентація проходила під девізом: «Євро-2012 в Україні: залишилося 500 днів».

Україну на презентації представив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Равіль САФІУЛЛИН, а також музична група «Man Sound».

У розмові з журналістами після офіційної частини презентації міністр відзначив, що Україна хоче показати світу позитивні зміни.

«Країна змінюється просто на очах, і цього не треба приховувати, про це мають знати всі. Ось тому ми в Європарламенті сьогодні...», - сказав Р.САФІУЛЛІН.

Міністр відзначив, що на сьогодні він не бачить проблем, які могли б перешкодити підготовці і проведенню фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.

Відповідаючи на питання УНІАН, чому сьогоднішня презентація проводиться лише українською стороною без участі поляків, Р.САФІУЛЛІН сказав: «Річ у тому, що така сама (презентація – УНІАН) буде і від Польщі. Я впевнений, що потім ми, можливо, і спільно її проведемо».

Міністр також сказав, що Україна поки що не планує проводити подібного роду презентації в інших європейських інституціях.

«Яка ще може бути євроінституція? Європарламент!», - сказав він.

Україна веде переговори із США про можливість використання їх технологій з розробки сланцевого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив на зустрічі з німецькими бізнесменами.

«Ми зараз ведемо переговори з американцями щодо передачі нам відповідних технологій. Технології складні, непрості, дорогі. Але ми змушені проводити велику роботу, у тому числі і з диверсифікації постачань газу в нашу країну», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що Україні необхідно займатися розробкою нетрадиційних родовищ газу, насамперед сланцевого й газу з вугільних пластів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство екології і природних ресурсів (раніше Міністерство охорони навколишнього природного середовища України) планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення й розробки українських родовищ сланцевого газу.

Зокрема, в листопаді 2010 року Мінприроди і НАК «Надра України» презентували на виставці і конференції World Shale Gas-2010, яка пройшла в США, родовища сланцевого газу в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів до їх вивчення і розробки.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.

Україну для створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» влаштували б російські активи, що дозволяють без зайвих витрат мати нафту і газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з німецькими бізнесменами.

При цьому він наголосив, що активи, запропоновані на сьогодні Росією, Україну не влаштовують.

«Виникає питання: які активи ввійдуть з боку Росії в це спільне підприємство? Якщо це такі активи, які дозволять нам мати газ, нафту, - ми «за». Але якщо це родовища, в які доведеться вкладати величезні ресурси, не зрозуміло, як транспортувати ці ресурси, не зрозуміло, коли ці витрати окупляться, то ми проти», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що переговори зі створення СП ведуться буквально щотижня. Проте особливого прогресу в них немає.

«Ми ведемо переговори. Сказати, що ми досягли якогось великого прогресу, я не можу на сьогодні. Сказати, що вони стоять, я також не можу», - наголосив М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що оптимістично дивиться на розвиток подій, оскільки між Україною і Росією має бути стратегічне партнерство, а не прагнення одержати миттєві вигоди.

«Я за вдачею оптиміст. І, по-перше, я глибоко переконаний, що між Росією і Україною має бути стратегічне партнерство. Не миттєві якісь вигоди, не позиція якоїсь сили і диктату, а стратегічне партнерство як сусідів, які зацікавлені: ми – в розвитку економіки Росії, а вони повинні бути зацікавлені в розвитку економіки України. Ми багато в чому взаємно доповнюємо один одного. І ми націлені на досягнення, перш за все, взаємовигідної рівноправної угоди на багато років вперед. Я думаю, що кон`юнктура, яка була з 2005 по 2009 роки включно, відійде в минуле, і ми збудуємо нормальні довготривалі відносини», - сказав прем`єр.

Він також наголосив, що в переговорах Україна і Росія шукають «важкий компроміс»

Крім того, М.АЗАРОВ висловив співчуття, що в питанні модернізації ГТС за участю Росії і Європейського Союзу досі не вдається вийти на те, аби ЄС зі свого боку гарантував обсяги закупівлі газу в Росії, Росія зі свого боку – обсяги поставок, а Україна зі свого боку гарантує транзит цього газу.

«На превеликий жаль, поки що нам не вдається досягнути такої угоди трьох сторін – Росії, Європейського Союзу й України», - сказав М.АЗАРОВ.

(УНІАН)