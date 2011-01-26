Курс НБУ на 26.01.11

Офіційний курс НБУ на 26.01.11100 USD США – 793.8800 (на 25 січня – 794.0500)100 EUR – 1079.3592 (на 25 січня – 1077.6053)10 RUR – 2.6645 (на 25 січня – 2.6600)Облікові курси банківських метав лов на 26.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10Золото–105268.49 (на 25 січня–106998.24) 961 XAG 10Срібло–2119.66 (на 25 січня–2188.40) 962 XPT 10Платина–141866.36 (на 25 січня–144834.72) 964 XPD 10Паладій–62398.97 (на 25 січня–64953.29)

Офіційний курс НБУ на 26.01.11 100 USD США – 793.8800 (на 25 січня – 794.0500) 100 EUR – 1079.3592 (на 25 січня – 1077.6053) 10 RUR – 2.6645 (на 25 січня – 2.6600) Облікові курси банківських метав лов на 26.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 105268.49 (на 25 січня – 106998.24) 961 XAG 10 Срібло – 2119.66 (на 25 січня – 2188.40) 962 XPT 10 Платина – 141866.36 (на 25 січня – 144834.72) 964 XPD 10 Паладій – 62398.97 (на 25 січня – 64953.29)

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