Анонс на 26 січня

*Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

*Прес-конференція на тему: «Безпека українських АЕС: сучасний стан». Учасники: колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський; експерт з питань енергетики Національного екологічного центру України Дмитро Хмара.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Захист персональних даних. Чому підприємці вимагають змінити закон?!». 23 галузевих об`єднань України звертаються до Президента з проханням змінити ЗУ «Про захист персональних даних». У нинішній редакції Закон призведе до зростання корупції і тиску державних органів. Учасники: Тетяна Попова, голова правління Інтернет асоціації України; Валерій Пекар, віце-президент УСПП; Валентин Калашник, президент Української асоціації директ маркетингу; Василь Телицький, заступник директора юридичного департаменту Ліги страхових організацій України; Олександра Матвійчук, головний юрисконсульт Асоціації Українських Банків

* У прес-центрі КМУ відбудеться брифінг голови Правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна на тему: «Підсумки реалізації програм доступного житла і забезпечення молоді житлом у 2010 році. Перспективи на 2011 рік».

* Відбудеться засідання Прес-клубу за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Словацької Республіки в Україні Павола Гарміжка, присвячене актуальним питанням українсько-словацьких відносин.

* Прес-конференція на тему: «Як вплине на енергетичний ринок ситуація з азербайджанським газом?». Учасники: директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар і незалежний експерт Олександр Нарбут.

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