Азаров: Україна солідарна з усіма країнами світу, які борються з тероризмом

Україна солідарна з усіма країнами світу, які борються з тероризмом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Хотів би висловити глибоке співчуття уряду Росії, рідним і близьким тих людей, які загинули, і тим, хто постраждали під час вибуху в аеропорту «Домодедово» у Москві», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ніякого виправдання тероризму немає. «Ми твердо заявляємо солідарність зусиллям усіх країн світу, які принципово борються з тероризмом, і підтверджуємо, що захист життя і здоров’я людей, протидія терористам в усіх проявах – це, безумовно, позиція нашої держави», - наголосив М.АЗАРОВ.