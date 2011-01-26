Азаров візьме участь у зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської четвірки
14:53, 26 січня 2011Різне
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Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ 15 лютого відвідає Словаччину для участі у зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської четвірки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу в МЗС України посол Словацької Республіки в Україні Павол ГАМЖІК.
За його словами, зустріч відбудеться у 20-ту річницю заснування Вишеградської четвірки.
П.ГАМЖІК також повідомив про підготовку візиту до Словаччини Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який запланований на червень.
Крім того, 3 лютого Словаччину відвідає віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО. Він має намір ознайомитися з досвідом проведення пенсійної реформи у Словаччині.
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