Азаров візьме участь у зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської четвірки

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ 15 лютого відвідає Словаччину для участі у зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської четвірки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу в МЗС України посол Словацької Республіки в Україні Павол ГАМЖІК.

За його словами, зустріч відбудеться у 20-ту річницю заснування Вишеградської четвірки.

П.ГАМЖІК також повідомив про підготовку візиту до Словаччини Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який запланований на червень.

Крім того, 3 лютого Словаччину відвідає віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО. Він має намір ознайомитися з досвідом проведення пенсійної реформи у Словаччині.