Звільнених заступників міністрів перепризначено

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами від 26 січня звільнив деяких заступників міністрів та призначив їх на ті ж посади в рамках адміністративної реформи.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, звільнено і призначено на посаду заступника міністра внутрішніх справ України Віктора РАТУШНЯКА та Сергія ЧЕРНИХ.

Борис ЖЕБРОВСЬКИЙ обійняв посаду заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

Олега ОВЧАРУКА призначено першим заступником голови Державного агентства рибного господарства України.

В.ЯНУКОВИЧ призначив Сергія ДУБОВИКА заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Ігоря ШИШОВА - заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України, Ярослава МАКАРЧУКА - першим заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Вадима СИМОНОВА призначено заступником голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Олександра ГРЕЧКА - першим заступником голови Державної авіаційної служби України.

Президент також перепризначив інших представників міністерств та відомств.