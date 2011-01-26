Головне на 26 січня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв розібратися з проблемами, що виникли у німецької компанії "Remondis", яка займалася вивезенням сміття в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з німецькими бізнесменами, у відповідь на заяву представника компанії "Ремондіс Україна", що входить у німецьку групу "Remondis", котрий повідомив, що нове керівництво Одеси в односторонньому порядку розірвало договір про роботу компанії в місті.

«Я вам обіцяю, що ми обов`язково розберемося із вашою ситуацією і перевіримо законність дій адміністрації», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому представник компанії підкреслив, що єдиною умовою розірвання договору могло стати неналежне виконання "Ремондіс Україна" своїх зобов`язань. Але компанія працювала виключно за умовами договору.

«Я можу сказати, що ми до останнього моменту надавали послуги належним чином. Ми працювали за умовами контракту », - сказав представник компанії.

Нагадаємо, що дію договору про роботу компанії "Ремондіс Україна" було припинено органами місцевого самоврядування Одеси після того, як мером міста став висуванець Партії регіонів Олексій КОСТУСЄВ.

В Україні заборгованість по зарплаті в грудні 2010 р. скоротилася на 9,2%, в цілому за 2010 р. – на 17,3%, і на 1 січня 2011 р. склала 1,218 млрд. грн.

Як повідомляється на сайті Державного комітету статистики України, дані приведені без урахування найнятих робітників на статистично малих підприємствах і у фізосіб - підприємців.

На 1 січня 2011 року найвищий рівень заборгованості серед регіонів України зафіксований у Донецькій (233,46 млн. грн., у січні-грудні 2010 року заборгованість по області скоротилася на 12,3%, у грудні 2010 року – на 7,9%), Харківській (127,866 млн. грн., у 2010 році зростання на 7%, у грудні 2010 року – скорочення на 10,9%), Луганській областях (110,079 млн. грн., у 2010 році скорочення на 16,9%, у грудні 2010 року – на 5,5%), а також у Києві (114,361 млн. грн., у 2010 році скорочення на 8,5%, у грудні 2010 року – на 13%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати минулого року зафіксоване в трьох областях України, а також у Севастополі. Скорочення заборгованості спостерігалося в 21 області, місті Києві та Автономній Республіці Крим.

Найнижчий рівень заборгованості по зарплаті на 1 січня ц.р. зафіксований у Чернівецькій – 3,152 млн. грн. (у січні-грудні 2010 року заборгованість скоротилася на 44,8%, у грудні 2010 року – на 19,6%), Івано-Франківській, – 8,006 млн. грн. (заборгованість скоротилася у 2010 році на 13,1%, у грудні 2010 року – на 6,6%), а також у Севастополі – 8,26 млн. грн. (у 2010 році заборгованість зросла на 3%, у грудні 2010 року – скоротилася на 28,2%).

Кабінет міністрів України доручив розробити національні проекти “Зерно України” та “Сучасне тваринництво”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він наголосив, що це пов’язано зі зростанням у світі проблеми дефіциту продуктів харчування. “Україна як країна з найбільш багатими черноземами має значний потенціал для вирішення цієї проблеми. Ми розраховуємо вже найближчим часом у повному обсязі забезпечити внутрішні потреби у продуктах харчування, а в перспективі відігравати важливу роль на міжнародному ринку продовольства”, - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, ці проекти спрямовані на модернізацію агропромислового сектора, збільшення експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі.

Генеральна прокуратура Чехії вважає неприпустимою екстрадицію екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, оскільки він отримав політичний притулок у Чехії.

Відповідну пропозицію Генеральна прокуратура Чехії передала Празькому міському суду в п`ятницю, пише «Українська правда» з посиланням на радіо "Прага".

Вчора Міністерство закордонних справ України заявило, що поки не отримало відповіді чеської сторони на свою ноту з проханням надати інформацію про надання екс-міністру економіки Б.ДАНИЛИШИНУ політичного притулку.

Кабінет міністрів України підготував перелік інвестиційних проектів по різних галузях для реалізації до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, він зазначив, що в перелік увійшли 125 стратегічно важливих галузевих і регіональних інвестпроектів загальною вартістю близько 200 млрд. грн.

Він підкреслив, що 714 інвестпроектів будуть реалізовані за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку на загальну суму близько 900 млрд. грн.

М.АЗАРОВ повідомив, що для реалізації цих проектів залучатимуться кошти світових, європейських і російських фінансових організацій і приватних інвесторів. Уряд підтримуватиме регіональні проекти, які стосуватимуться розробки нафтогазових родовищ, що дасть можливість у перспективі вийти на видобуток 10,3 млрд. кубометрів природного газу і збільшить надходження до бюджету до мільярда гривень за рік; налагодження серійного виробництва літаків Ан-140 і Ан-148, розробки турбореактивного двоконтурного двигуна АІ-222-28. Також буде подана підтримка проектам у сфері сільгоспмашинобудування, зокрема, щодо технічного переоснащення тракторного виробництва на «Південмаші», будівництву комплексів з переробки і зберіганню сільгосппродукції.

За словами М.АЗАРОВА, буде надана підтримка проектам у металургійній галузі з виробництва сталі і прокату, зокрема, на «Запоріжсталі» і Донецькому металургійному заводі. Реалізація цих проектів істотно знизить собівартість прокату, зазначив прем`єр.

Він також повідомив, що буде надана підтримка проектам у галузі високих технологій, зокрема, з виробництва супутникової навігаційної апаратури для користувачів системою «ГЛОНАСС» у Харківському інституті радіотехнічних вимірювань.

Уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових в обсязі 2,5-2,7 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми розглядаємо можливість збільшити квоти, і ми пропонуватимемо разом із Міністерством економіки мільйон тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас він зазначив, що на сьогодні питання про скасування квот не розглядається, оскільки ускладнюється ситуація на світовому ринку зерна. «Враховуючи ситуацію в Австралії, Аргентині і Бразилії, я думаю, що зараз з`явиться тенденція, що багато країн, включаючи і Євросоюз, будуть моніторити експорт зернових, оскільки реально із зерновими велика проблема», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство національного оператора АЕС НАЕК «Енергоатом» за позовом ПАТ «Укртатнафта».

Про це сказано в ухвалі суду від 14 січня у справі № 49/15, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі не вказуються позовні вимоги «Укртатнафти», на підставі яких суд ухвалив рішення про порушення справи про банкрутство.

Ухвалою введено мораторій на розпорядження майном НАЕК, а також виконання компанією своїх фінансових зобов`язань. При цьому, згідно з документом, мораторій введений на весь час провадження у справі про банкрутство.

Судове засідання у справі призначено судом на 9 лютого.

У прес-службі НАЕК «Енергоатом» поки утримуються від коментарів із приводу початку процедури банкрутства компанії.

Україна має намір стати учасником Євразійського банку розвитку (ЕАБР), щоб мати можливість користуватися послугами цієї фінансової організації.

Про це УНІАН повідомив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

За його словами, для того, щоб стати учасником банку, Україні необхідно сплатити внесок у розмірі 15 млн. дол. «Ми хочемо стати учасниками Євразійського банку розвитку. Нам необхідно зробити внесок, і ми станемо асоційованими членами банку й користуватимемося тими послугами, які банк надає», – сказав В.КОПИЛОВ.

Індекс реальної заробітної плати в Україні за підсумками 2010 року зріс на 10,2%.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

У грудні 2010 року індекс реальної зарплати зріс на 10,5%, порівняно з аналогічним показником 2009 року.

Рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників у січні-грудні 2010 року становив 2,239 тис. грн., що на 20% більше порівняно з січнем-груднем 2009 року.

У середньому заробітна плата працівників з повною зайнятістю по Україні у грудні 2010 року становила 2,801 тис. грн., що на 12,3% більше порівняно з листопадом. Заробітна плата штатних працівників у грудні 2010 року становила 2,629 тис. грн., що на 11,7% більше порівняно з листопадом.

Розмір фонду оплати праці в 2010 році становив 297,142 млрд. грн., зокрема у грудні – 28,633 млрд. грн.

В умовах примусової неповної зайнятості торік перебували: без збереження зарплати - 56,3 тис. осіб, на умовах роботи неповний день (тиждень) – 498,7 тис. осіб.

Кількість найманих робітників у грудні 2010 року скоротилася на 0,9% порівняно з листопадом - до 10,578 млн. осіб.

У зв`язку з терористичним актом у приміщенні аеропорту «Домодєдово» в Росії та вибухами в Макіївці Донецької області керівництво Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) за результатами наради за участю представників Служби безпеки України, Міністерства з надзвичайних ситуацій, транспортної міліції МВС на Південно-Західної залізниці, служби воєнізованої охорони та інших структур прийняло рішення про введення додаткових заходів безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, ці заходи спрямовані на попередження виникнення надзвичайних ситуацій у зоні скупчення великої кількості людей у вокзальних комплексах і на привокзальних площах у межах Південно-Західної залізниці.

Зокрема, для забезпечення громадського порядку і безпеки пасажирів на території вокзалів Південно-Західної залізниці залучено додаткові підрозділи транспортної міліції, підрозділу служби воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці, представники Міністерства з надзвичайних ситуацій і охоронної фірми.

Доступи на територію вокзалу, привокзальну площу, до камер зберігання, в зали очікування, приміщення квиткових кас, переходи знаходяться під пильним цілодобовим відеоспостереженням. Проводяться позапланові перевірки території вокзалів і підсобних приміщень для виявлення підозрілих предметів, які можуть містити вибуховий пристрій. Збільшено періодичність гучномовного сповіщення пасажирів про заходи безпеки.

Крім того, в повідомленні наголошується, що кінологічна служба воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці здійснює додаткове патрулювання заборонених зон. З працівниками залізниці проведені позапланові інструктажі щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і виявлення вибухонебезпечних предметів.

Як наголошується в повідомленні, керівництво Південно-Західної залізниці сподівається, що пасажири з розумінням поставляться до можливих незручностей у зв`язку з введенням додаткових заходів безпеки, закликає їх бути пильними і обережними, повідомляти про небезпечні предмети, особливо про залишені без нагляду, не брати у сторонніх людей речі на тимчасове зберігання. З питань забезпечення громадського порядку необхідно звертатися до співробітників вокзалу і представників правоохоронних органів.

(УНІАН)