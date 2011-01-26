Анонс на 27 січня

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Прес-конференція голови НКРЕ С. Тітенка.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Хто , коли і у який спосіб модернізуватиме українську ГТС?» Учасники: Володимир Саприкін – незалежний експерт з питань енергетики; Геннадій Рябцев – заступник директора Науково - технічного центру «Психея».

* Відбудеться семінар на тему: "Податковий Кодекс України: зміни в адмініструванні податків, ПДВ, ПДФО, земельний податок". Організатори - Рада підприємців при КМУ спільно з Державною податковою адміністрацією України.

* Прес-конференція на тему: «Містобудівна реформа в Україні», присвячена ухваленому Закону «Про регулювання містобудівної діяльності». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко; активіст громадської ініціативи «Збережемо старий Київ» Ігор Луценко.

* Прес-конференція на тему: «Соціально-економічний розвиток та інвестиційна політика Києва у 2011 році». В роботі візьме участь заст. голови КМДА адміністрації Руслан Крамаренко.

* Прес-конференція, під час якої Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні», Міністерство житлово-комунального господарства і зірки українського шоу-бізнесу презентують спільний проект «Сезон теплозбереження в Україну». У прес-конференції візьмуть участь: Сара Вайнс, виконуюча обов`язки директора місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); Ольга Романюк, заступник міністра з питань житлово-комунального господарства і ALyosha, співачка, учасниця від України на Євробачення 2010 в Осло.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Національний туристичний офіс і провідні туроператори об`єднують зусилля для популяризації туризму в Україну». На прес-конференції будуть анонсовані заходи, спрямовані на підтримку і розвиток внутрішнього туризму Україні, які будуть проводитися в рамках VI Міжнародної туристичної виставки «Український туристичний форум 2011 (весна)». Учасники: Олег Литвяк, директор ДП «Національний туристичний офіс», Олена Шаповалова, президент Асоціації лідерів турбізнесу України, Аркадій Маслов, генеральний директор «АЛТУ-ЕКСПО» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 279-72-89. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція за участю міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка, директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Андре Куусвека, а також керівників Української зернової асоціації та Української аграрної конфедерації з приводу підписання Меморандуму про Ініціативу про спільні дії з підтримки зернового сектору України.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Міфи про незаконну забудову міста Києва". Будуть порушені питання про забудову міста Києва, необхідності перегляду механізмів з організації забудов, питання будівництва біля пам`яток культури тощо. В роботі візьме участь генеральний директор БК "Житлобуд" В. Земляков (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067 403-27-03.

14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Як банківський сектор і реальне агрострахування можуть посприяти поліпшенню якості аграрного бізнесу?". Організатори - Райффайзен Банк Аваль, Представництво Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні та Національний прес-клуб «Українська перспектива». Запрошені: Олена Волошина, голова Представництва IFC в Україні; Артур Іліяв, заст.голови правління Райффайзен Банку Аваль; Гаррі Роше, керівник Програми IFC «Розвиток агрострахування та агрофінансування в Україні». Питання: агрострахування: 70% світового досвіду проти 3% українських реалій; роль агрострахування в розширенні кредитування сільгоспвиробників; перший досвід впровадження на українському ринку інноваційного страхового продукту для аграріїв і т.п. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (067) 507-63-39, (067) 940-40-56, (050) 335-96-48. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* За участю першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака відбудуться громадські слухання про введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві.

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