Курс НБУ на 27.01.11
22:13, 26 січня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 27.01.11100 USD США - 793.6400 (26 січня - 793.8800)100 EUR - 1085.7789 (26 січня - 1079.3592)10 RUR - 2.6653 (26 січня - 2.6645)Облікові курси банківських металів на 27.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-105990.62 (26 січня-105268.49)961 XAG 10 Срібло-2150.76 (26 січня-2119.66)962XPT10Платина-142855.20(26 січня-141866.36)964XPD10Паладій-63253.11 (26 січня-62398.97)
Офіційний курс НБУ на 27.01.11
100 USD США - 793.6400 (26 січня - 793.8800)
100 EUR - 1085.7789 (26 січня - 1079.3592)
10 RUR - 2.6653 (26 січня - 2.6645)
Облікові курси банківських металів на 27.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-105990.62 (26 січня-105268.49)
961 XAG 10 Срібло-2150.76 (26 січня-2119.66)
962XPT10Платина-142855.20(26 січня-141866.36)
964XPD10Паладій-63253.11 (26 січня-62398.97)
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