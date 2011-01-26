Курс НБУ на 27.01.11

Офіційний курс НБУ на 27.01.11100 USD США - 793.6400 (26 січня - 793.8800)100 EUR - 1085.7789 (26 січня - 1079.3592)10 RUR - 2.6653 (26 січня - 2.6645)Облікові курси банківських металів на 27.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-105990.62 (26 січня-105268.49)961 XAG 10 Срібло-2150.76 (26 січня-2119.66)962XPT10Платина-142855.20(26 січня-141866.36)964XPD10Паладій-63253.11 (26 січня-62398.97)

Офіційний курс НБУ на 27.01.11 100 USD США - 793.6400 (26 січня - 793.8800) 100 EUR - 1085.7789 (26 січня - 1079.3592) 10 RUR - 2.6653 (26 січня - 2.6645) Облікові курси банківських металів на 27.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-105990.62 (26 січня-105268.49) 961 XAG 10 Срібло-2150.76 (26 січня-2119.66) 962XPT10Платина-142855.20(26 січня-141866.36) 964XPD10Паладій-63253.11 (26 січня-62398.97)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter