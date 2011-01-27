ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» подає матеріал «В Україні буде новий «Податковий майдан», в якому пише, – підприємці назвали дату нових майданів проти Податкового кодексу…

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-budet-novyj-nalogov-150995/

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Також «Діло» публікує матеріал «За право відвідати форум в Давосі доведеться заплатити мінімум 70 тис. дол.», у якому пише - оглядачі The New Youk Times підрахували, скільки коштуватиме поїздка до Давосу компанії-учасникові…

http://delo.ua/world/za-pravo-posetit-forum-v-davo-150962/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Високий попит на низьку ставку» пише – інвестори змирилися з відмовою Мінфіну підвищувати ставки прибутковості облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) і збільшили об`єми покупок – у вівторок продаж цінних паперів досяг рекордних за останні дев`ять місяців 1,9 млрд. грн. Учасники ринку говорять, що найбільший попит мали короткострокові держпапери, а залучення такого об`єму засобів викликане тим, що Мінфіну необхідно погасити борг у розмірі 2 млрд. грн…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1574380

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Укртатнафта» затіяла євроремонт» пише – акціонери "Укртатнафти" вирішили виділити цього року близько 175 млн. дол. на ремонт і модернізацію Кременчуцького НПЗ. Надалі ця сума буде збільшена до 250 млн. дол., що дозволить підприємству почати випуск палива, відповідного стандарту Євро-5. Втім, експерти вважають, що остаточне рішення з цього питання акціонери приймуть лише у разі введення мит на імпорт нафтопродуктів до України…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1574361

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Видання «Экономические известия» в публікації «Siemens рветься до Борисполя» пише - для проекту швидкісної залізничної траси між Києвом і аеропортом «Бориспіль» можуть купити потяги німецького концерну Siemens. Проте експерти шанси компанії на участь в проекті оцінюють як дуже низькі — через дорогу продукцію і ексклюзивний характер угоди між «Укрзалiзницею» і корейською Hyundai…

http://markets.eizvestia.com/full/siemens-rvetsya-v-borispol

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Також «Экономические известия» в публікації «Виробники горілки підтримали чергове підвищення цін на спирт» пишуть - спиртний монополіст «Укрспирт» знову підвищує ціну на свою продукцію. Проте цього разу від виробників горілки не тільки не буде образливих листів уряду, а навпаки - тільки розуміння і підтримка. У лютому сторони підпишуть меморандум, в якому буде обумовлено, що додаткова плата за спирт піде на модернізацію існуючих спиртзаводів, а надалі — і на будівництво нових…

http://markets.eizvestia.com/full/vodochniki-podderzhali-ocherednoe-povyshenie-cen-na-spirt

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«Газета по-київськи» в публікації «107 будинків чекають виконання вироку» пише – за останні п`ять років Київ позбувся десятої частини з тисячі пам`ятників архітектури та історії. Хрест на них поставило Мінкультури, відмовившись вносити до Держреєстру...

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/26/202542.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «В Україні може з`явитися купюра в 1000 гривень, а двісті удосконалять» пише - Національний банк України вивчає доцільність введення в обіг купюри номіналом 1000 гривень…

http://www.segodnya.ua/news/14216852.html

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Тандем у мінусі» пише – рейтинги Дмитра Медведєва і Володимира Путіна на початку року обвалилися. Рейтинг Путіна досяг мінімуму з 2008 р. Виміри зробили ще до вибуху в «Домодєдово».

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253847/tandem_v_minuse

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Також «Ведомости» в публікації «Росія створить суверенний інвестфонд» пишуть – фонд розділить ризики з іноземними інвесторами через спільні інвестиції в проекти модернізації російської економіки…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1197522/rossiya_sozdast_suverennyj_investfond

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Видання «Известия» в публікації «Кавказькі мільярдні води» пише - на Всесвітньому економічному форумі презентований проект нового російського мегакурорту...

http://www.izvestia.ru/economic/article3150893/

(УНІАН)