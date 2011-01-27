Бізнесмени України і Саудівської Аравії планують створити Ділову раду

Ділові кола України і Королівства Саудівська Аравія найближчим часом планують створити двосторонню Ділову раду, в рамках якої бізнесмени координуватимуть свої дії і визначатимуть перспективні напрями співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), домовленість про створення такої Ради було досягнуто під час переговорів президента УСПП Анатолія КІНАХА і принца Саудівської Аравії, президента Групи компаній «Al-Shoal La Group» Абдуль Азіз Бін Мішааль Аль САУДА (племінника короля Саудівської Аравії).

Згідно із домовленістю, від України двостороння Ділова рада очолить А.КІНАХ, від Королівства Саудівська Аравія – принц Абдуль Азіз Бін Аль САУД.

Затвердити Склад ради і підготувати орієнтовний план роботи планується протягом десяти днів.

За словами А.КІНАХА, з боку Саудівської Аравії виявлена цікавість до співпраці в агропромисловому комплексі, будівництві, енергетиці і медицині.

«У рамках підписаного в 2009 році меморандуму про партнерство між УСПП і Групою компаній «Al-Shoal La Group» ведеться підготовка проекту щодо будівництва сучасного міжнародного університетського містечка в Україні, розглядаються пропозиції щодо співпраці в банківській сфері, авіації і будівництві. Крім того, ведеться робота зі створення громадської організації "Українсько-саудівський культурно-діловий центр", основною місією якого буде поширення інформації на території України про арабську культуру і ділові можливості Саудівської Аравії, створення сприятливих умов для саудівських бізнесменів, які бажають вести бізнес в Україні, реалізовувати спільні проекти з українськими компаніями», - відзначив А.КІНАХ.