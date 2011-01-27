Херсонська ОДА рекомендує місцевій владі утриматися від придбання автомобілів

Херсонська облдержадміністрація рекомендувала органам місцевого самоврядування регіону в 2011 році утриматися від необгрунтованих витрат на придбання нових автомобілів, комп`ютерів, мобільних телефонів і побутових приладів, а також від ремонтів адміністративних будівель, за винятком тих, що перебувають в аварійному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено в переліку заходів щодо покращення наповнюваності місцевих бюджетів області, який затверджено розпорядженням губернатора Миколи КОСТЯКА.

Рекомендація адресована лише органам місцевого самоврядування, а структурним підрозділам ОДА і РДА рекомендовано привести штатну чисельність чиновників у відповідність із затвердженим фондом оплати праці.