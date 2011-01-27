Україна і Росія координуватимуть реконструкцію пунктів пропуску на кордоні

Україна і Росія координуватимуть роботу з будівництва і реконструкції пунктів пропуску на спільному кордоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам у Москві сказав заступник міністра регіонального розвитку Росії Максим ТРАВНІКОВ.

«На сьогоднішній момент досить багато пунктів пропуску і кожна сторона облаштовувала їх за своєю схемою. У результаті у нас були пункти, які були з російської сторони облаштовані, а з українською ні, і навпаки. У нас стояли побудовані комплекси, які не експлуатувалися, а з другого боку було чисте поле», - сказав М.ТРАВНІКОВ.

За його словами, для узгодження цих питань раніше контактів було мінімум, але зараз готується міжвідомча угода між Роскордоном і кількома органами влади України, які відповідають за прикордонні питання.

М.ТРАВНІКОВ відзначив, що ця угода регламентуватиме синхронну роботу на пунктах пропуску. «Це включає перспективні плани розвитку, щоб одночасно облаштовували ці пункти, по-друге, щоб потужність цих пунктів відповідала тим навантаженням, які на них припадають, і збігалася з обох боків», - сказав він.

Як сказав М.ТРАВНІКОВ, в першу чергу, увагу буде приділено тим пунктам пропуску, де створюються черги, особливо влітку.

За його словами, вже є хороша інфраструктура на деяких пунктах пропуску, але вона не збігається за потужностями. Наприклад, з одного боку - 5 смуг, а з іншою - 12, що веде до утворення черг.

М.ТРАВНІКОВ повідомив, що в Росії закінчується підготовка нової держпрограми з облаштування кордону, де вказано всі пункти пропуску, які підлягають реконструкції.

Він також вважає, що у створенні черг на кордоні винні однаково як українська, так і російська сторона. «Всі винні, така ситуація виникає, коли немає діалогу», - сказав М.ТРАВНІКОВ.