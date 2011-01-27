Україна і Росія погодили проект угоди про узгодження пересувань формувань ЧФ РФ

Україна та Росія погодили проект угоди про узгодження пересувань, пов’язаних із діяльністю формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, поза межами їх дислокації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 27 січня 2011 року в м. Києві відбулося дев’яте засідання Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії. Делегації очолили перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО і статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій КАРАСІН.

Виходячи з положень базових угод, які регулюють перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, сторони обговорили увесь спектр питань функціонування ЧФ РФ. Зазначалося, що конструктивний підхід до вирішення практичних питань в атмосфері дружнього взаєморозуміння дає свої результати.

У період після восьмого засідання Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії було підписано Угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації ЧФ Росії на території України на основі Договору про звичайні збройні сили в Європі, Віденського документа 1999 року і Договору про відкрите небо, а також Протокол між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Російської Федерації про надання інформації про загальну чисельність особового складу і основні озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, які знаходяться на території України.

У рамках переговорного процесу з військово-політичних питань погоджено проект Угоди між Кабміном України та урядом РФ про узгодження пересувань, пов’язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Росії, поза межами їх дислокації.

У завершальну стадію перейшла підготовка Угоди про співпрацю в попередженні та ліквідації надзвичайних ситуацій із використанням підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації. Обговорюється проект двосторонньої Угоди про дії сторін у кризових ситуаціях.

На думку сторін, успішній взаємодії в навігаційно-гідрографічному забезпеченні (НГЗ) безпеки мореплавства в Чорному та Азовському морях сприяло б укладення двосторонньої Угоди з цього питання, яка б передбачала також і питання співробітництва у сфері інформаційного обміну.

Із врахуванням доцільності продовження застосування погодженого механізму поетапного оформлення результатів інвентаризації земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості, які знаходяться у користуванні Чорноморського флоту Російської Федерації, сторони висловили згоду щодо активізації роботи в цьому напрямку.

Сторони погодилися розглянути можливість розширення сфери регулювання проекту документа з юридичних питань.

Також на засіданні була відзначена позитивна динаміка в питанні налагодження конструктивної взаємодії у зв’язку з імплементацією Угоди про забезпечення екологічної безпеки в місцях дислокації підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Сторони повідомили про готовність до пошуку шляхів розширення участі Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокується Чорноморський флот Російської Федерації на території України.

“Засіданню підкомісії була притаманна ділова атмосфера, яка відповідала сучасному етапу розвитку двосторонніх українсько-російських відносин”, - зазначили у Департаменті інформполітики МЗС України.

Наступне, десяте засідання підкомісії за згодою обох сторін відбудеться у м. Москва в четвертому кварталі 2011 року.