Україна і Росія цього кварталу підпишуть план регіональної співпраці

У першому кварталі цього року Україна і Росія підпишуть план регіональної співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам у Москві сказав заступник міністра регіонального розвитку Росії Максим ТРАВНІКОВ.

«Я сподіваюся, що ми підпишемо цей план у першому кварталі цього року, зараз триває узгодження всіх пунктів», - сказав М.ТРАВНІКОВ.

Він не виключив, що підписання документа відбудеться під час однієї з зустрічей на вищому рівні.

За словами М.ТРАВНІКОВА, міжрегіональна співпраця здійснюватиметься у багатьох сферах, в освіті, створенні інфраструктурних об`єктів.

Він відзначив, що від наукової співпраці сторони хочуть одержати імпульс для розвитку коопераційних зв`язків, зокрема - в інноваційній сфері.

За словами М.ТРАВНІКОВА також передбачається розвиток коопераційних зв`язків між прикордонними областями України і відповідними суб`єктами РФ, у тому числі і регіонами, які не межують з Україною.

«У нас є угода від 2006 року, яка стосується спрощеного переміщення громадян на прикордонних територіях. Ця угода зачіпала тільки райони, які межували між собою, на сьогодні є розуміння з боку двох країн розширити це до прикордонних суб`єктів РФ і областей України», - сказав він.

За словами М.ТРАВНІКОВА, також розробляється угода про прикордонну торгівлі, яка дозволить місцевим жителям поставляти до прикордонних регіонів плодоовочеву продукцію.

Заступник міністра відзначив, що спільні плани матимуть різні джерела фінансування: як бюджетні, так і приватні кошти.