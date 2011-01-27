Головне на 27 січня

Із 1 лютого по всіх містах України буде оголошена безстрокова акція непокори підприємців.

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав голова координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу в Україні Ігор ГУРНЯК.

“Майже в кожній області України є постійні виклики до міліції представників Асамблеї, які були учасниками Майдану. Є проблеми із порушеннями законодавства при проведенні перевірок. Більше того, частина членів координаційної ради Асамблеї має справи у судах і перебуває в умовах судового переслідування. Певні наші члени вже побували на допитах по 5-6 разів. Дехто є в статусі невиїзних. Особисто я був на допиті минулого тижня у Львові. Все проходило в нормальній обстановці. Згідно з Конституцією України, дав відповіді на ті питання, на які бачив потребу. Викликали в якості свідка щодо перекриття вулиці Інститутської”, - зазначив він.

За словами І.ГУРНЯКА, підприємців викликають на допити, щоб зібрати інформацію та спробувати зародити у суспільстві страх.

Голова ради Асамблеї зауважив, що під час акції будуть вимагати відмінити Податковий кодекс, відправити у відставку уряд, провести вибори до парламенту у 2011 році та неприйняття Трудового кодексу.

“Податковий кодекс за дуже короткий період часу був прийнятий, почав діяти. Але ні бізнес, ні податкова, ні Пенсійний фонд до цієї ситуації не готові. Фактично ми перебуваємо в умовах своєрідного хаосу”, - додав І.ГУРНЯК.

Мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ звернувся до прокурора міста Анатолія КОВАЛЕНКА з проханням здійснити «перевірку законності зовнішнього запозичення до міського бюджету Одеси 2007 року».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні інформації міськради.

О.КОСТУСЄВ ініціював цю перевірку, щоб переконатися, чи не є «в діяннях колишнього міського голови Едуарда ГУРВІЦА ознак злочину».

У листі мера Одеси О.КОСТУСЄВА, зокрема, згадано, що «на підставі рішення Одеської міськради від 5 квітня 2007 року було здійснене зовнішнє запозичення до бюджету Одеси і затверджені умови такого запозичення».

У документі також підкреслюється, що «запозичення здійснювалося шляхом укладення строкового кредитного договору на суму 50 млн. швейцарських франків, що становить 218 808 000 грн. за офіційним курсом Нацбанку України на дату укладення договору з кредитором, яким став «BNP PARIBAS FINANCE PLC».

«За користування вказаною фінансовою послугою Одеська міськрада повинна була сплатити «BNP PARIBAS FINANCE PLC» 159 125 000 грн.», - зазначається у документі, направленому О.КОСТУСЄВИМ прокурору міста.

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) відмовив ТВі, "5 каналу" та СТБ у задоволенні касаційних скарг на позбавлення їх ліцензій на мовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, відповідну ухвалу 26 січня оголосила колегія суддів під головуванням судді Сергія ЧАЛОГО.

"Суди скасували не лише ті ліцензії, які ми отримали на оскаржуваних конкурсах, а й ті ліцензії, які ми отримали раніше. Якби суд хоча б трішки хотів підійти до букви закону чи розібратися в питанні, але він повністю всі наші скарги залишив без змін. Це ще раз говорить, що в даному випадку в країні запроваджується цензура. І це робиться для того, щоб незалежні мовники взагалі не могли мовити, і до правосуддя це не має жодного відношення", - сказав гендиректор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, коментуючи рішення ВАСУ.

М.КНЯЖИЦЬКИЙ також повідомив, що з власних джерел дізнався про телефонний дзвінок голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО до Вищого адміністративного суду України вранці 26-го січня, напередодні винесення судового рішення у справі.

"В мене була така інформація, що від пана ХОРОШКОВСЬКОГО здійснюється тиск на суди. Я не говорив, що пан ХОРОШКОВСЬКИЙ дзвонив конкретно комусь із тих суддів, які були присутні на засіданні, але я говорив про те, що такий дзвінок безпосередньо в суд був. Як журналісти, ми зараз розслідуємо цю ситуацію", - додав гендиректор ТВі.

26 січня Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у скоєнні злочинів за трьома епізодами.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Ігор ФОМІН.

“Усе було зроблено вчора, і вони про це обголосили”, - сказав він, зауваживши, що третя кримінальна справа об’єднана в одне провадження з двома попередніми, які також раніше були об’єднані між собою.

За словами І.ФОМІНА, сьогодні він їде до Генпрокуратури для того, щоб отримати “хоч якісь документи, які нададуть можливість розпочати ознайомлення з матеріалами об’єднаної справи”.

Уряд України пропонує надати право Національному банку України вводити норму з обов`язкового продажу експортної валютної виручки терміном до 6 місяців у разі виникнення загрози формування дефіциту платіжного балансу.

Відповідний законопроект розміщено для обговорення на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Уряд і Національний банк України мають право вводити терміном до 6 місяців вимогу щодо обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів і нерезидентів у разі виникнення загрози формування дефіциту платіжного балансу», - зазначається у документі.

Вимога з обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті і порядок продажу, наголошується у законопроекті, встановлюються шляхом ухвалення відповідної постанови НБУ.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що у 2011–2013 роках на вітчизняну економіку, зокрема, на її валютний ринок, чинитиме значний тиск необхідність повернення і обслуговування отриманих Україною зовнішніх кредитів.

«За цих умов особлива увага має надаватися нарощуванню власних золотовалютних резервів», - зазначається у пояснювальній записці.

Введення норми з обов`язкового продажу надходжень в іноземній валюті, наголошується у записці, сприятиме збільшенню золотовалютних резервів, і дозволить забезпечити доларизацію, підвищить керованість фінансового ринку, стане важливим чинником фінансової стабільності і збільшення обсягів кредитування. Також ця норма дозволить підтримувати стабільний обмінний курс гривні до долара США.

Кабінет Міністрів України випустить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 5 млрд. грн. для кредитування Аграрного фонду. Про це йдеться в постанові Кабміну № 43 від 19 січня 2011 р., розміщеному на сайті уряду.

«Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з терміном погашення до 5 років обсягом 5 млрд. грн. з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу», - зазначається у постанові.

У постанові підкреслюється, що Мінфін виступить емітентом ОВДП і забезпечить їх розміщення на первинному ринку.

Залучені під час розміщення цінні кошти буде направлено Міністерству аграрної політики і продовольства як головному розпоряднику бюджетних коштів для Аграрного фонду на умовах повернення до кінця 2011 р. з відповідним збільшенням показників фінансування і кредитування державного бюджету.

За рішенням Київради, скасовано безкоштовний проїзд у метро пенсіонерів, інвалідів та інших пільгових категорій громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комунального підприємства «Київський метрополітен».

Як зазначається в повідомленні, «згідно з рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (додаток № 19), втратило чинність Рішення Київської міської ради від 30.09.2008 № 377/377 зі змінами та доповненнями, стосовно безоплатного проїзду пенсіонерів та інвалідів м. Києва; осіб, які не мають права на пенсію; багатодітних сімей, на вихованні у яких три і більше неповнолітні дитини; непрацюючих осіб, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами; малозабезпечених осіб, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду.

У зв’язку з цим, з 28 січня 2011 року пасажири вищевказаних категорій сплачують за проїзд у метрополітені згідно діючого тарифу».

Разом з цим «Київський метрополітен» інформує, «що й надалі мають право користуватися безкоштовним проїздом у метрополітені ветерани праці України, діти війни, інваліди по зору та з ураженням опорно-рухомого апарату 1,2 груп та їх супроводжуючі».

(УНІАН)