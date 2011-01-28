США мають намір запровадити нові санкції проти Білорусі - у зв`язку з переслідуваннями там активістів опозиції після грудневих президентських виборів.

Про це повідомив на слуханнях в сенаті Конгресу США помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп ГОРДОН, передає ІТАР-ТАРС.

"Ми всі повинні бути стурбовані останніми подіями в республіці, особливо переслідуванням урядом опозиції, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, яке є наслідком спірних президентських виборів", - заявив він.

Закликаючи звільнити всіх затриманих, Сполучені Штати, за словами дипломата, "розробляють пакет заходів на той випадок, якщо уряд Білорусі не змінить свій курс". “Ми готуємо додаткові санкції проти Білорусі, надаємо допомогу силам опозиції і незалежним групам, що представляють громадянське суспільство, тісно працюємо з ЄС з метою направити єдиний сигнал уряду в Мінську", – сказав Ф.ГОРДОН.

Серед даних заходів помічник держсекретаря назвав "відкликання генеральної ліцензії, що дозволяє громадянам США вести справи з двома дочірніми компаніями "Белнефтехим", розширення списку осіб білоруського уряду, яким заборонено в`їзд в США, запровадження додаткових фінансових санкцій проти окремих білоруських громадян і підприємств".

Розробляючи пакет заходів, направлених проти уряду Білорусі, США одночасно планують збільшити розміри допомоги "демократичним силам в республіці і жертвам репресій". Минулого року, за словами Ф.ГОРДОНА, США виділили 11 млн. дол. на "підтримку громадянського суспільства, забезпечення доступу до інформації, посилення політичної конкуренції, а також розширення взаємодії білоруських громадян із зовнішнім світом". В світлі останніх подій в Білорусі США мають намір цього року "збільшити розміри такої допомоги на 30%".

Свої дії адміністрація Барака ОБАМИ тісно координуватиме з Європейським Союзом. Ф.ГОРДОН повідомив, що ЄС "планує ухвалити рішення про додаткові заходи відносно Білорусі 31 січня". Того ж дня США збираються оголосити про власні кроки проти Мінська.