Анонс на 28 січня

* Круглий стіл на тему: "Будуємо європейську Україну - готуємо Київ до Євро-2012". Учасники: Сергій Глущенко, заступник міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту; Тарас Крикун, начальник відділу координаційної роботи з УЄФА, міжнародного співробітництва та інформаційного забезпечення Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; Ігор Жовкла, директор Департаменту національних проектів Державного агентства України з управління національними проектами; Тетяна Тимошенко, заст.голови правління Комітету громадського контролю "Євро-2012"; Петро Мавко, директор проекту "Будуємо європейську Україну"; Ігор Когут, голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив.

* Відбудеться засідання Громадської колегії при ДПА України за участі голови ДПС України Віталія Захарченка, в.о.першого заст.голови ДПА України Сергія Лекаря, керівників структурних підрозділів ДПАУ. Мова піде про результати діяльності ДПАУ в 2010 році, зміни в антикорупційному законодавстві та заходи щодо протидії корупції в органах ДПС, також будуть обговорюватися питання прийому податкової звітності в електронному вигляді органами ДПС, реєстрації платників податків і т.п.

* Підсумковий круглий стіл Громадських слухань «Нова пенсійна реформа: механізми, несподівані аспекти та наслідки» за результатами профспілкового обговорення в 18 областях України. Будуть оприлюднені механізми та наслідки впровадження Пенсійної реформи для різних соціальних груп і регіонів України та подано пропозиції від профспілок до Парламентських слухань пенсійної реформи, які відбудуться в лютому 2011 року. Учасники: Мирослав Якібчук, голова Національного форуму профспілок України; Григорій Кабанченко, заступник голови НФПУ; Валентина Семенюк-Самсоненко, голова ГО «Жінки України»; Сергій Білоус, експерт з соціальної політики; Тетяна Матюх, директор Департаменту пенсійного забезпечення міністерства соціальної політики і праці та ін.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко та науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Галина Яворська.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Роботи в зоні відчуження під загрозою зупинки. Працівники, які виконують роботи за вахтовим графіком, будуть евакуйовані з м. Чорнобиля". Основна причина зупинки робіт - заборгованість за енергоносії та газопостачання, в свою чергу основна причина виникнення боргів - недофінансування робіт у зоні відчуження за державною програмою на 4,1 млн. грн. У роботі візьме участь представник профспілки працівників Атомної енергетики та промисловості України в Чорнобильській об`єднаній організації Микола Тетерін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться відеоміст «Київ-Донецьк-Львів-Полтава-Харків» за участю віце-прем`єр-міністра, міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка на тему: «Пенсійна реформа».

* Прес-конференція на тему: "Що громадськість очікує від нових правил забудови?" Учасники: Єгор Соболєв, голова бюро журналістських розслідувань "Свідомо", Ігор Луценко, активіст громадської ініціативи "Збережемо старий Київ", Марина Соловйова, юрист, Олександр Бригинець, голова комісії Київради з питань культури і туризму; Олесь Доній, народний депутат України, Віктор Філіповська, член Ради Східноукраїнського центру громадських ініціатив (Луганськ); Олег Вяткін, екологічна група «Печеніги» (Харків), Максим Корнієнко, Харківська міська правозахисна організація "Альянс Квирити".

* Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та фондова біржа "Перспектива" - презентація Спільного проекту.

* Відбудеться відкриття унікального обчислювального комплексу в Київському Національному університеті ім. Т. Шевченка.

* Прес-конференція, присвячена підведенню підсумків зустрічі представників російської АК «Транснефть» і корпорації «Укрмонтажспецбуд». Учасники з боку «Укрмонтажспецбуду»: Олексій Луганов, президент; Василь Кардаш, віце-президент; Василь Сусак, директор департаменту енергетичних проектів. З боку ВАТ АК «Транснефть»: Андрій Горін, нач.відділу планування ТпіР, КР, РЕН департаменту виробничої діяльності; Олексій Батищев, нач.відділу капітального будівництва департаменту будівництва та інвестиційних проектів; Ірина Бондарєва, вед.спеціаліст експертного відбору департаменту організації та проведення торгів та ін.

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