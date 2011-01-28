Тимошенко запросили сьогодні взяти участь у програмі «Шустер Live»

Редакція «Савік Шустер Студія» запросила лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО взяти участь у програмі «Шустер Live» на Першому національному 28 січня.

Про це повідомляє “Телекритика” з посиланням на прес-службу компанії.

Однією з тем програми буде майбутнє опозиції та кримінальні справи проти опозиціонерів. Решта - теракт в аеропорту “Домодєдово”, екстремізм та Українська бібліотека в Москві, Давоський форум.

На програму, окрім Ю.ТИМОШЕНКО, редакція запрошує лідера «Фронту Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія ГРИЦЕНКА, лідера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, лідера партії «За Україну!» В`ячеслава КИРИЛЕНКА, а також заступника глави Адміністрації Президента Ганну ГЕРМАН та інших гостей.