Курс НБУ на 28.01.11

Офіційний курс НБУ на 28.01.11100 USD - 793.0000 (27 січня - 793.6400)100 EUR - 1087.6788 (27 січня - 1085.7789)10 RUR - 2.6724 (на 27 січня - 2.6653)Облікові курси банківських металів на 28.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-106063.75 (27 січня-105990.62)961 XAG 10 Срібло-2172.03 (27 січня-2150.76)962XPT10Платина-142977.90(27 січня-142855.20)964XPD10Паладій-64153.70 (27 січня-63253.11)

Офіційний курс НБУ на 28.01.11 100 USD - 793.0000 (27 січня - 793.6400) 100 EUR - 1087.6788 (27 січня - 1085.7789) 10 RUR - 2.6724 (на 27 січня - 2.6653) Облікові курси банківських металів на 28.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-106063.75 (27 січня-105990.62) 961 XAG 10 Срібло-2172.03 (27 січня-2150.76) 962XPT10Платина-142977.90(27 січня-142855.20) 964XPD10Паладій-64153.70 (27 січня-63253.11)

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