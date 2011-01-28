Курс НБУ на 28.01.11
09:39, 28 січня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 28.01.11100 USD - 793.0000 (27 січня - 793.6400)100 EUR - 1087.6788 (27 січня - 1085.7789)10 RUR - 2.6724 (на 27 січня - 2.6653)Облікові курси банківських металів на 28.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-106063.75 (27 січня-105990.62)961 XAG 10 Срібло-2172.03 (27 січня-2150.76)962XPT10Платина-142977.90(27 січня-142855.20)964XPD10Паладій-64153.70 (27 січня-63253.11)
Офіційний курс НБУ на 28.01.11
100 USD - 793.0000 (27 січня - 793.6400)
100 EUR - 1087.6788 (27 січня - 1085.7789)
10 RUR - 2.6724 (на 27 січня - 2.6653)
Облікові курси банківських металів на 28.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-106063.75 (27 січня-105990.62)
961 XAG 10 Срібло-2172.03 (27 січня-2150.76)
962XPT10Платина-142977.90(27 січня-142855.20)
964XPD10Паладій-64153.70 (27 січня-63253.11)
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