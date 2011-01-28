Польський суд закрив справу про екстрадицію Закаєва до Росії

Варшавський апеляційний суд закрив справу про екстрадицію до Росії колишнього глави уряду Чечні Ахмеда ЗАКАЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, апеляційний суд підтвердив правильність грудневого рішення польського суду, який визнав неможливим розгляд справи по суті без присутності А.ЗАКАЄВА.

„Присутність особи (стосовно якої ведеться справа про екстрадицію) – це вимога міжнародного права”, - сказав суддя Павел РИСІНСЬКИЙ.

Представник А.ЗАКАЄВА назвав рішення польського суду „вивертом” влади, яка не хоче визнати неможливість екстрадиції лідера чеченців.

Оглядачі відзначають, що закриття справи без розгляду по суті ускладнює приїзд А.ЗАКАЄВА до Польщі, оскільки теоретично влада може знову його арештувати за заявкою російської влади, яка звинувачує екс-главу уряду Чечні у тероризмі.

Як повідомляв УНІАН, А.ЗАКАЄВ не зміг взяти участі в першому засіданні суду 23 грудня 2010 року через те, що Велика Британія, де він зараз живе, не видала йому закордонного паспорту.

У вчорашньому засіданні він не взяв участі через відмову видати візу польською владою.

Довідка УНІАН. Польські правоохоронці затримали А.ЗАКАЄВА 17 вересня цього року, але суд не погодився на 40-денний арешт, чого домагалася прокуратура, а звільнив його з-під варти.

19 січня А.ЗАКАЄВ залишив Польщу, але обіцяв повернутися на судове засідання в справі екстрадиції, коли отримає нову польську візу.

У 2003 році Велика Британія, яка, як і Польща, входить до об’єднуючого сьогодні 27 держав Європейського Союзу, визнала безпідставними висунуті Росією звинувачення у тероризмі А.ЗАКАЄВУ та надала йому політичний притулок.