ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ

Видання «Діло» подає матеріал «Що пообіцяли один одному уряд і зернотрейдери», в якому пише – Європейський банк реконструкції і розвитку, Мінагрополітики і продовольства, Українська зернова асоціація, Українська аграрна конфедерація та Інститут розвитку аграрних ринків 27 січня в Києві підписали заяву про спільні дії з підтримки зернового сектора України…

http://delo.ua/business/chto-poobeschali-drug-drugu-pravi-151083/

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Також «Діло» публікує матеріал «На кожного українця припадає 1185 доларів держборгу», в якому пише, - за минулий рік держборг України зріс майже на третину. В перерахунку на кількість населення на кожного українця припадає 1185 доларів державного боргу…

http://delo.ua/ukraine/na-kazhdogo-ukrainca-prihoditsja-151050/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Швидких справа робиться» пише – Генпрокуратура порушила другу кримінальну справу щодо колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Цього разу її підозрюють у незаконній закупівлі карет швидкої допомоги. Слідство вважає, що куплені автомобілі не пристосовані для надання оперативної допомоги, під час їх оформлення були порушені митні правила, а сам факт їх придбання Тимошенко використовувала в цілях передвиборної агітації. Екс-прем`єр розцінює дії ГПУ як продовження політичних репресій проти лідерів опозиції…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1574794

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Кредитним союзам продовжують життя» пише – ліквідація кредитних союзів відміняється. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про намір реформувати цей сегмент: примусити кредитні союзи платити податок на прибуток, перевести їх на безготівкові розрахунки, створити фонд гарантування внесків і зобов`язати членів організації брати участь в їх управлінні. Це, на думку співробітників міністерства, повинно знизити кількість афер і злочинів у союзах. Втім, учасники ринку не готові до масштабних змін…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1574807

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Видання «Экономические известия» в публікації «Пінчук втрачає Форос» пише - суд відмовив компанії Віктора Пінчука в накладенні заборони на будь-які дії наглядової ради «Аеросвіту» з відчуження або передачі ряду ділянок на території Криму, зокрема скандально відомих 36 га у Форосі…

http://markets.eizvestia.com/full/pinchuk-teryaet-foros

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Також «Экономические известия» в публікації «Кредитори готові банкрутити енергетиків» пишуть - якщо сьогодні Віктор Янукович не підпише закон про продовження процесу реструктуризації боргів енергокомпаній, галузь може захопити непрогнозована хвиля банкрутств…

http://markets.eizvestia.com/full/kreditory-gotovy-bankrotit-energetikov

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«Экономические известия» в публікації «Київ рятується від Москви в Баку» пишуть - Баку і Київ мають намір розширювати співпрацю в нафтогазовій сфері, щоб знизити залежність від російської енергополітики і нарощувати прибутковість національних компаній, задіяних в енергетичному секторі…

http://markets.eizvestia.com/full/kiev-spasaetsya-ot-moskvy-v-baku

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«Газета по-київськи» в публікації «Проїзд у метро: пенсіонерам – платний, податківцям – задарма?» пише – в метро налякали: з сьогоднішнього дня за проїзд платитимуть пільговики – грошей у бюджеті Києва на їх перевезення немає. Влада говорять – компенсують готівкою...

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/28/040454.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Зарплати вперше після кризи зросли більше, ніж інфляція» пише - експерти прогнозують, що в 2011-му зростання очікується таким ж…

http://www.segodnya.ua/news/14217178.html

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Лондонський шельф» пише – російські власники ТНК-BP у британському суді вимагають від BP припинити операцію з «Роснафтою». Тяганина ризикує затягнутися на роки. Тому BP, можливо, доведеться викуповувати частку партнерів, щоб не ставити під удар стратегічне партнерство з «Роснафтою»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253976/londonskij_shelf

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Також «Ведомости» в публікації «Іпотека дешевшає» пишуть – в Росії ставки за іпотекою вже наблизилися до докризових, але банки продовжують покращувати умови кредитування. З початку року це зробили чотири великі банки, на черзі ще декілька…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253922/ipoteka_desheveet

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Видання «Известия» в публікації «Давос і нині там» пише - на Всесвітньому економічному форумі в Давосі панує паніка. Всі очікують другої хвилі кризи, яка, за всіма прогнозами, прийде з Китаю. Саме туди спрямувалися гроші спекулянтів зі всього світу - півтора трильйони доларів. Америка безсила, визнали учасники форуму, як і вся "велика двадцятка", Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк. У Росії тим часом свої турботи. Інфляція вийшла з-під контролю: тільки за січень ціни зросли більш ніж на два відсотки…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150945/

(УНІАН)