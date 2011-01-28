Польські експерти сумніваються, що Японія після візиту Януковича активізує співпрацю з Україною

Власті Японії навряд чи активізують економічне співробітництво з Україною після візиту минулого тижня до країни українського Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться в переданому УНІАН огляді варшавського Центру Східних досліджень (OSW).

Польські експерти відзначили, що візит В.ЯНУКОВИЧА, крім розвитку економічного співробітництва, мав на меті залагодження скандалу через нецільове використання попереднім українським урядом коштів, отриманих з продажу Японії квот на CO2.

„Якщо другої цілі вдалося досягти, то інтенсифікація українсько-японських економічних взаємин є сумнівною”, - написали аналітики.

Експерти зауважили, що конкретним результатом візиту стало лише отримання Україною невеликого кредиту на 100 млн. доларів на купівлю японської техніки.

„Україна, згідно з декларованою економізацією закордонної політики, хотіла би притягнути японський капітал, але не видається, щоб спрямовані на цю ціль дії були ефективними”, - відзначає OSW.

Аналітики зауважили, що за майже двадцять років незалежності України, незважаючи на зусилля українських властей, країну жодного разу не відвідав глава японського уряду.

„Більше того після скандалу із використанням коштів з емісії CO2 Токіо може відмовитися від дальшої співпраці з Україною у сфері екології”, - відзначили експерти.