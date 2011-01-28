Віце-прем'єр РФ: Російські диспетчери не мали права заборонити посадку літака президента Польщі

Російські диспетчера не мали права заборонити посадку літака президента Польщі Леха Качинського в аеропорту «Північний» у Смоленську.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив віце-прем`єр Росії Сергій ІВАНОВ.

«Що стосується висловлених окремими польськими представниками претензій у зв`язку з тим, що диспетчери мали заборонити посадку літака, тут додати до вже сказаного нічого. Диспетчери не могли заборонити посадку, якщо командир повітряного судна або хтось іще, хто знаходився в цей час у літаку, прийняли рішення сідати за будь-яку ціну», - сказав С.ІВАНОВ.

«Диспетчер просто не має права заборонити посадку відповідно до міжнародних правил», - підкреслив він.

За його словами, диспетчер може заборонити посадку тільки в двох випадках – коли зайнята злітно-посадочна смуга або дистанція до іншого повітряного судна не забезпечує безпечної посадки.

Він зазначив, що всі питання, які залишилися в представників Польщі щодо цієї катастрофи, можна буде прояснити під час слідства.

У свою чергу, голова слідчого комітету Росії Олександр БАСТРИКІН підкреслив, що подальше розслідування причин катастрофи польського літака пройде в тісній взаємодії з польськими колегами.

«Ми вже направили до Польщі пропозиції щодо організації спільної роботи і чекаємо польських представників у Москві в лютому цього року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня МАК опублікував остаточний рапорт про причини Смоленської катастрофи, в якому всю провину за трагедію поклав на польських пілотів, які нібито під тиском високопосадовців намагалися посадити літак, незважаючи на складні погодні умови.

Польща, яка одержала проект рапорту МАК 20 жовтня, відправила свої зауваження 19 грудня 2010 року.

За даними польських експертів, пілоти не намагалися посадити машину, а лише підійшли до висоти прийняття рішення - 100 метрів - звідки намагалися піти на другий круг, але не встигли цього зробити.

Польські власті вважають відповідними за катастрофу російських авіадиспетчерів, які, усвідомлюючи неможливості посадки в таких погодних умовах, дозволили пілотам підійти до висоти прийняття рішення, дезінформували про правильність курсу посадки і пізно дали вказівку припинити зниження.

У катастрофі літака 10 квітня 2010 року під Смоленськом загинуло 96 чоловік, зокрема Президент Польщі Лех Качинський з дружиною.