Курс НБУ на 31.01.11

Офіційний курс НБУ на 31.01.11100 USD США – 794.0000 (на 28 січня – 793.0000)100 EUR – 1088.5740 (на 28 січня – 1087.6788)10 RUR – 2.6762 (на 28 січня – 2.6724)Облікові курси банківських металів на 31.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото–104490.40 (на 28 січня–106063.75)961 XAG 10 Срібло–2118.39 (на 28 січня–2172.03)962 XPT 10 Платина–142126.00 (на 28 січня–142977.90)964 XPD 10 Паладій–63758.20 (на 28 січня–64153.70)

Офіційний курс НБУ на 31.01.11 100 USD США – 794.0000 (на 28 січня – 793.0000) 100 EUR – 1088.5740 (на 28 січня – 1087.6788) 10 RUR – 2.6762 (на 28 січня – 2.6724) Облікові курси банківських металів на 31.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 104490.40 (на 28 січня – 106063.75) 961 XAG 10 Срібло – 2118.39 (на 28 січня – 2172.03) 962 XPT 10 Платина – 142126.00 (на 28 січня – 142977.90) 964 XPD 10 Паладій – 63758.20 (на 28 січня – 64153.70)

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