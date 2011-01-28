Головне на 28 січня

Київський метрополітен спростував свою заяву про позбавлення пільговиків права на безкоштовний проїзд

Перелік пільгових категорій пасажирів, яким надано право безоплатного проїзду, залишається без змін.

Про це говориться в сьогоднішньому повідомленні КП “Київський метрополітен”, розміщеному на сайті підприємства.

“Безкоштовний проїзд для пенсіонерів та інвалідів, а також інших соціально незахищених категорій пасажирів, у Київському метрополітені не скасовано. Наразі залишається дійсним Перелік категорій громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів надається право безоплатного проїзду в метрополітені”, - зазначається в повідомленні.

До нього надається також повна інформація про пільгові категорії пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, підприємство “Київський метрополітен” вчора заявляло, що у столиці із 28 січня за рішенням Київради скасовано безкоштовний проїзд у метро пенсіонерам, інвалідам та іншим пільговим категоріям громадян.

Як зазначалось в повідомленні метрополітену від 27 січня, це передбачено рішенням Київської міської ради від 30 грудня 2010 року «Про бюджет міста Києва на 2011 рік». Так, зокрема, йшлося, що скасовано безоплатний проїзд пенсіонерів та інвалідів Києва; осіб, які не мають права на пенсію; багатодітних сімей, на вихованні у яких три і більше неповнолітні дитини; непрацюючих осіб, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами; малозабезпечених осіб, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду.

Сьогодні вранці КМДА розповсюдила заяву, в якій столична влада запевнила, що пенсіонери та інваліди можуть і надалі користуватись послугами метро безкоштовно.

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УЄФА може позбавити Україну Євро-2012 УЄФА може позбавити Україну права проведення Євро-2012, у разі продовження втручання органів державної влади у діяльність ФФУ.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, про це йдеться в листі УЄФА на адресу ФФУ.

Згідно з повідомленням, виконком УЄФА під головуванням президента Мішеля ПЛАТІНІ розглянув питання стосовно листа ФІФА до Федерації футболу України від 24 січня, в якому йдеться про втручання представників державних органів влади у діяльність національної асоціації. Виконавчий комітет УЄФА підтримав позицію ФІФА, яка повністю відповідає положенням ст. 7 Статуту УЄФА.

Відтак УЄФА направив лист до ФФУ з вимогою вжити "необхідних конкретних заходів та надати відповідне підтвердження, що ці процеси припинились". В УЄФА констатують, що поза всяким сумнівом дискваліфікація Федерації футболу України призведе, з поміж-іншого, до того, що жодні клуби, які належать до ФФУ, не зможуть брати участь в змаганнях під егідою УЄФА, як і національні збірні України не матимуть права змагатися в турнірах УЄФА. Більш того, у листі УЄФА до ФФУ говориться: "Виконавчий комітет УЄФА одностайно вирішив, що у разі призупинення членства ФФУ в складі ФІФА проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року в Україні було б нерозумним".

Як превентивний захід УЄФА вирішив у жеребкуванні відбірного турніру молодіжного чемпіонату Європи-2013, що пройде у четвер, 3 лютого, заздалегідь відправити збірну України в групу із шести команд, а не із п`яти. Таким чином, у разі дискваліфікації ФФУ та автоматичного вилучення збірної України з цього турніру календар матчів зазнає мінімальних змін. Аналогічна процедура буде застосована до Боснії та Герцеговини, яка також ризикує припиненням членства у ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня ФІФА звернулась із листом до ФФУ з вимогою не змінювати своє керівництво до закінчення строку його повноважень у 2012 році.

У ФІФА кажуть, що посилаються на лист від 11 січня 2011 року від першого віце-президента ФФУ Сергія СТОРОЖЕНКА, який інформує про вимогу 38 колективних членів Федерації футболу України скликати позачергову генеральну асамблею з головним питанням порядку денного про висловлення вотуму недовіри президенту ФФУ. “У цьому зв’язку ми отримали очевидні докази того, що деякі з цих членів прийняли рішення вимагати скликання такої позачергової генеральної асамблеї внаслідок того, що на їх делегатів було здійснено сильний тиск з боку урядових представників та інших осіб, сторонніх по відношенню до ФФУ. Окрім того, деякі засідання членів було проведено не у відповідності до правил та регламентних документів ФФУ”, – йдеться у листі ФІФА.

Крім того, ФІФА вважає, що наявні очевидні ознаки того, що з урахуванням нинішнього контексту втручання не припиниться. Зважаючи на це, ФІФА вимагає, щоб ФФУ забезпечила незмінність свого діючого Виконавчого комітету до закінчення терміну його законних повноважень у 2012 р. ФІФА не визнаватиме жодного іншого керівництва, яке з’явилося б в результаті процесу, спотвореного втручанням.

15 грудня 2010 року мав відбутися черговий Конгрес Федерації футболу України, однак більшість його делегатів відмовилися затвердити порядок денний цього засідання, і конгрес фактично не відбувся. Тоді ж деякі делегати вимагали внести до порядку денного питання про висловлення недовіри чинному президенту ФФУ Григорію СУРКІСУ, однак сам Г.СУРКІС відмовився поставити це питання на голосування. Він зазначив, що така вимога є незаконною, оскільки всі пропозиції до порядку денного чергового Конгресу ФФУ мають бути внесені не пізніше, ніж за два місяці до його проведення.

В середині січня перший віце-президент ФФУ С.СТОРОЖЕНКО заявив, що три чверті регіональних футбольних організацій, які є колективними членами Федерації футболу України, виступають за проведення позачергового Конгресу ФФУ. За його словами, 38 регіональних футбольних організацій виступають за скликання позачергового Конгресу ФФУ. С.СТОРОЖЕНКО додав, що це становить навіть не необхідних 2/3, а 3/4 усіх організацій, що є колективними членами ФФУ. Також віце-президент ФФУ зазначив, що більшість з цих 38 організацій виступають за внесення до порядку денного позачергового Конгресу питання про висловлення недовіри чинному президенту ФФУ.

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Семашко: Регулярні постачання нафти в Білорусь по «Одеса–Броди» почнуться з 29 січня

Регулярні постачання нафти нафтопроводом «Одеса–Броди» для Мозирського нафтопереробного заводу (Білорусь) розпочнуться з 29 січня ц.р.

Про це повідомив сьогодні в Гомелі перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО, передає білоруське інформагентство БЕЛТА.

За словами В.СЕМАШКА, танкер з азербайджанською нафтою, котра заміщуватиме за своповим договором венесуельську нафту, вже пришвартувався в морському порту «Южний».

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2011 року ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» підписали договір щодо надання послуг транспортування нафти з використанням нафтопроводу «Одеса–Броди» до білоруського нафтопереробного заводу в м. Мозир. Зокрема, договір передбачає гарантоване транспортування 4 млн. тонн нафти за рік і підписаний терміном на 2 роки.

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Держборг України зріс на 37% – до 54,29 млрд. дол. Державний і гарантований державою борг України в 2010 році зріс на 37%, за грудень зріс на 3,9% – до 54,289 млрд. дол. на 31 грудня 2010 року (на 31 грудня 2009 року – 52,264 млрд. дол.).

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За станом на 31 грудня 2010 року, державний і гарантований державою борг України становив 432 млрд. 235,410 млн. грн. або 54 млрд. 289,336 млн. дол. США, зокрема: державний і гарантований державою зовнішній борг – 276 млрд. 745,56 млн. грн. (64,03% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу) або 34 млрд. 759,607 млн. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 155 млрд. 489,849 млн. грн. (35,97%) або 19 млрд. 529,73 млн. дол.

Державний борг України становив 323 млрд. 475,2 млн. грн. (74,84%) або 40 млрд. 628,911 млн. дол.

У повідомленні зазначається, що статтею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» встановлено граничний розмір державного боргу України в розмірі 315 млрд. 715,9 млн. грн.

Перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним на 7 млрд. 759,3 млн. грн. у Мінфіні пояснюють здійсненням державних запозичень відповідно до статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» і постановою Кабінету міністрів України від 12.05.2010 р. № 368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Державний зовнішній борг становив 181 млрд. 813,104 млн. грн. (42,06%) або 22 млрд. 835,97 млн. дол. Державний внутрішній борг становив 141 млрд. 662,098 млн. грн. (32,77%) або 17 млрд. 792,946 млн. дол.

Гарантований державою борг України становив 108 млрд. 760,208 млн. грн. (25,16%) або 13 млрд. 660,425 млн. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 94 млрд. 932,457 млн. грн. (21,96%) або 11 млрд. 923,642 млн. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 827,751 млн. грн. (3,20%) або 1 млрд. 736,78 млн. дол.

За даними Мінфіну, сума державного і гарантованого державою боргу України в гривневому еквіваленті в 2010 році збільшилася на 114 млрд. 331,288 млн. грн. або на 35,96%.

При цьому, державний борг України збільшився на 96 млрд. 478,896 млн. грн. (42,50%), зокрема: державний зовнішній борг збільшився на 45 млрд. 886,874 млн. грн. (33,76%) в основному за рахунок отримання двох траншів кредиту Міжнародного валютного фонду (на суму 16,05 млрд. грн.), випуску облігацій зовнішньої державної позики (на суму 19,8 млрд. грн.), комерційної позики VTB банку (на суму 15,8 млрд. грн), державний внутрішній борг збільшився на 50 млрд. 592,021 млн. грн. (55,55%) в основному за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для фінансування державного бюджету і поповнення Стабілізаційного фонду (на суму 39,8 млрд. грн.), збільшення статутних капіталів Укрексімбанку, НАК «Нафтогаз України» і Державної іпотечної установи (на суму 15,8 млрд. грн.), а також для відшкодування сум податку на додану вартість (на суму 16,4 млрд. грн.).

Гарантований державою борг України збільшився на 17 млрд. 852,393 млн. грн. (19,64%), що пов`язано з випуском зовнішніх єврооблігацій «ФІНІНПРО» для фінансування заходів, пов`язаних із проведенням Євро-12 (на суму 4,5 млрд. грн.), отриманням Укравтодором кредиту від VTB CAPITAL (на суму 3,5 млрд. грн.) і отримання траншів позики Міжнародного валютного фонду (на суму 11,1 млрд. грн.).

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Клюєв запевняє, що у 2011 році будуть реалізовані інвестиційні програми на суму 233 млрд. грн.

В Україні практично завершено роботу над переліком інвестиційних проектів, які будуть реалізовані поточного року, і загальна сума інвестицій за цими проектами становить 233 млрд. грн.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ під час наради під керівництвом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА щодо ходу підготовки зведеної інвестиційної програми на 2011 рік, повідомляється на Урядовому порталі.

За словами А.КЛЮЄВА, вже наступної середи програма буде винесена на розгляд уряду.

«Загальна сума, на яку будуть реалізовані інвестиційні проекти у 2011 році, становитиме 233 млрд. грн. Це проекти з реконструкції підприємств або створення нових підприємств та створення нових робочих місць», - зазначив він. За словами А.КЛЮЄВА, 43 інвестиційних проекти буде реалізовано у галузі машинобудування, 69 - з розвитку інфраструктури, в енергетичній та житлово-комунальній галузях і 22 проекти - у сільському господарстві.

Перший віце-прем’єр-міністр додав, що на 70% інвестиційні проекти фінансуватимуться за рахунок власних коштів підприємств та банківських кредитів тощо. З держбюджету на підтримку і запуск інвестиційних проектів (в першу чергу в АПК й інфраструктурних) буде виділено 13,4 млн. грн. А.КЛЮЄВ підкреслив, що переважна більшість інвестпроектів середньострокові і розраховані на три роки.

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АМК дозволив ДК «Укргазвидобування» придбати АЗС та АГЗС у 10 трейдерів

Антимонопольний комітет України дозволив ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» придбати цілісні майнові комплекси АЗС та АГЗС у 10 трейдерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Згідно з повідомленням, «дочці» «Нафтогазу» дозволено придбати заправки, які знаходяться у власності у ТОВ «АТИКВА» (м. Чернігів), ТОВ «Реген-Ойл» (м. Черкаси), ТОВ «Агрохімсервіс» (м. Суми), ТОВ «Біна ЛТД» (м. Харків), ТОВ «Меркатор АЗС» (м. Кременчук, Полтавська обл.), ТОВ «Калина-Закарпаття» (м. Ужгород, Закарпатська обл.) », ТОВ« ВКП «Демі» ( м. Артемівськ, Донецька обл.), ТОВ «Неон» (м. Рубіжне, Луганська обл.), ТОВ «Век» (м. Одеса) та ДП «Борол» (с. Усатове, Одеська обл.).

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" на сьогодні є найбільшим в Україні підприємством з видобування та переробки природного газу і газоконденсату. До складу компанії входить Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинський ГПЗ, Харківська обл.)

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".

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Янукович доручив Азарову до 15 лютого розібратися з боргами підприємств ПЕК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав доручення “Щодо належної реалізації спеціальної процедури погашення заборгованості підприємствам паливно-енергетичного комплексу та поліпшення ситуації в енергетичній сфері”.

Текст відповідного доручення розміщено на офіційному сайті глави держави.

Прем’єр-міністру України Віктору АЗАРОВУ доручено до 15 лютого 2011 року проаналізувати стан виконання вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» із зазначенням загальної кількості підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у спеціальній процедурі погашення заборгованості, а також обсягів заборгованості, що вже погашена та має бути погашеною.

Крім того, має бути проаналізовано причини, внаслідок яких не повною мірою реалізовано вимоги вказаного Закону щодо погашення заборгованості підприємствам паливно-енергетичного комплексу у визначений термін; наявність проблем, які можуть перешкодити завершенню процедури погашення заборгованості навіть при продовженні дії цього Закону.

Відповідно до доручення М.АЗАРОВ має взяти під особисту відповідальність розроблення та подання до Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до чинного законодавства для завершення процедури погашення заборгованості до 1 липня 2011 року.

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Кабмін зобов’язаний повідомляти про перенесення робочих днів за три місяці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ Закон "Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 11 січня.

Ним передбачено, що з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу, Кабінет міністрів не пізніш ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабміну не пізніш ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Закон набуває чинності з дня його опублікування.

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Тігіпко: у 2011 році на виплату соціальної допомоги громадянам не вистачає 160 млрд. грн.

У 2011 році на виплату соціальної допомоги громадянам України не вистачає 160 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні під час телемосту.

«Сьогодні в країні працює 156 різних пільг, виплат, доплат, соціальної допомоги і т.д. На цей рік для того, щоб профінансувати ці види соціальної підтримки, нам не вистачає 160 млрд. грн.», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, причини такої ситуації у тому, що раніше були ухвалені рішення, не обгрунтовані на реальних доходах бюджетів. Таке положення спровокувало масові позови українців до судів: зокрема, за підсумками 2009 року було зафіксовано понад 1 млн. звернень до судів - 800 тис. позовів, які стосуються Пенсійного фонду, і більш як 200 тис. - по підрозділах соціального захисту Мінсоцполітики.

«Ми дуже предметно займаємося цим питанням, і я не упевнений, що ми зможемо все це виплатити, ми повинні чітко подивитися і абсолютно чітко сказати людям: якщо ми маємо можливість, - ми, умовно, платитимемо не 30%, а 20%. Але вести розмову будемо з людьми чесно», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, рішення з питань соціальних виплат найближчим часом буде знайдене.

УНІАН