Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не впевнений, що сьогоднішня модель управління Києвом - остаточна і має намір повернутися до цього питання в травні.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» (№3 від 29 січня 2011 р.).

«Насправді можуть бути абсолютно різні моделі управління таким мегаполісом, як Київ. Більше того, я не впевнений, що та модель, яка діє зараз, остаточна. Адже якщо виходити суто з наукового підходу, то створити оптимальну систему управління можна лише за наявності стратегічного плану розвитку міста. Коли кожна структура управління матиме свою зону відповідальності. Тому десь у травні, коли ми вже бачитимемо, на який план розвитку виходимо, нам доведеться повернутися до більш предметної розмови про систему управління столицею», - сказав О.ПОПОВ.

“Я дуже добре, повірте мені, знаю, що таке місцеве самоврядування, адміністративна реформа й ефективна система управління. Я одержував відповідні знання в Нью-Йоркському університеті, а також підвищував кваліфікацію державного службовця в структурах ЄС. Адміністративна реформа - це, перш за все, розуміння завдань, які влада і територіальна громада повинні поставити перед собою на довгостроковий період. І наша команда, як вам відомо, з перших днів почала займатися стратегією розвитку Києва до 2025 року“, - заявив він.

За словами О.ПОПОВА, така реформа неможлива також без ефективного використання бюджетних коштів. "У цьому напрямі ми вже зробили ряд важливих кроків. Розроблено програмно-цільовий метод розподілу і використання бюджетних коштів. Саме з таким підходом, а також посиленням ефективності системи управління Києва пов`язана ліквідація райрад, про яку ви говорите“, - сказав голова КМДА.