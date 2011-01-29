Президент Єгипту відправив у відставку уряд. Протести в країні тривають

Президент Єгипту Хосні МУБАРАК оголосив про відставку уряду після чотирьох днів безпорядків і акцій протестів, що охопили країну, передає РІА «Новости».

"Я зажадав від уряду піти у відставку. Завтра я призначу новий уряд", - сказав єгипетський Президент у зверненні до нації. Він зазначив, що підтримує вільне волевиявлення народу, право на демонстрації, проте відзначив, що у ряді випадків "демонстранти перейшли межу закону".

Водночас він пообіцяв, що найближчим майбутнім буде вжито нових кроків щодо демократизації країни, покращення рівня життя, соціальних послуг, боротьби з безробіттям.

Незважаючи на заяву Президента, народні протести у суботу продовжилися у всіх великих містах Єгипту.

Як повідомлялося, в Єгипті 25 січня почалися маніфестації з вимогами проведення економічних і політичних реформ, а також відставки 82-річного Президента Х.МУБАРАКА, який править країною 30 років.

В результаті зіткнень протестувальників з поліцією, у п`ятницю і в ніч на суботу в Єгипті загинули, щонайменше, 24 людини, більш як 1,1 тисяч дістали поранення.