Генпрокуратура ще не ухвалила рішення щодо виїзду за кордон Тимошенко

Генеральна прокуратура України ще не ухвалила рішення за клопотанням лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про її можливий виїзд за межі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам.

«Я поки що не отримала відповіді. Я думаю, що вони не знають, що робити, якщо чесно. Вони просто заплуталися в своїх абсолютно нелогічних вчинках, заплуталися в своїх репресіях і мені здається, що вони просто не знають, як з цього вийти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» не виключає, що протягом певного часу дії слідчих Генпрокуратури втратять свій сенс. «Я думаю, що пройде ще певний час і просто всі їх дії – агресивні, жорстокі, силові – вони просто втратять свій сенс. Тому що вони втрачають зараз в Україні саме головне – це підтримку і довіру людей, і віру людей в те, що вони можуть зробити для країни щось добре», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО зверталася до Генпрокуратури з проханням дозволити їй виїхати до Брюсселя для зустрічі з керівництвом Європейської народної партії та Євросоюзу, однак там їй відмовили.

26 січня адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ передав слідчим Генеральної прокуратури повторне клопотання про надання Ю.ТИМОШЕНКО дозволу на здійснення візиту до Брюсселя (Бельгія) на запрошення європейських політиків.

Зустрічі з керівництвом Європейської народної партії та структур Євросоюзу мають відбутися у Брюсселі у період з 31 січня до 4 лютого.