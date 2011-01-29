У половині штатів США розповсюдився грип. Вже померли 13 дітей

У половині штатів США широко розповсюдився грип. Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомили в Центрах з питань контролю і запобігання захворюванням в США, розташованих в Атланті (штат Джорджія).

За їх даними, лише за період з 16 по 22 січня цього року стався потужний спалах захворювання, в результаті якого померли троє дітей. Загалом із жовтня минулого року, коли в США почалася сезонна епідемія грипу, від цього захворювання померло 13 дітей.

Медики стверджують, що найвища активність розповсюдження грипу спостерігається на Півдні і Південному Сході США в штатах Алабама, Луїзіана, Вірджинія й Північна Кароліна. Щорічно в США в осінньо-зимовий сезон на грип хворіють від 5 до 20% населення країни. При цьому близько 200 тисяч людей потрапляють до лікарень.