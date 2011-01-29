Теракт у «Домодєдово» розкрито - Слідчий комітет Росії

У Слідчому комітеті Росії заявляють про розкриття теракту в московському аеропорту «Домодєдово».

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Слідчими Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації спільно з оперативними співробітниками ФСБ і МВС Росії розкрито злочин, скоєний 24 січня 2011 року в аеропорту «Домодєдово», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що встановлено особу терориста-смертника, який здійснив підрив вибухового пристрою з елементами ураження. Ним виявився 20-річний уродженець однієї з республік Північного Кавказу.

«Попри те, що слідству відоме ім`я терориста, ми сьогодні його не називатимемо через певні обставини, оскільки зараз тривають слідчі й оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення і затримання організаторів і посібників терористичного акту», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що теракт було скоєно не випадково в залі прильотів міжнародних рейсів. За версією слідства, теракт був спрямований насамперед проти іноземних громадян.

Також повідомляється, що за результатами слідчих і оперативних заходів, виявлені всі особи, причетні до вибуху, події 31 грудня 2010 року, в готельному номері ТОВ «Спортивно-Стрілецький Клуб Військово-Мисливського товариства», розташованого на вулиці Головачева в Москві. Частину з підозрюваних уже взято під варту, щодо 4 осіб за клопотанням слідства розглядається питання про їх арешт, декілька осіб розшукуються оперативними службами. За даними слідства ця терористична група готувала теракт у центрі Москві 31 грудня 2010 року.

Наголошується, що проведеним розслідуванням встановлено, що теракт в Домодєдово і вибух у готельному комплексі було скоєно не пов`язаними один з одним стійкими озброєними групами, які діють на території різних республік Північного Кавказу.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня о 16.32 за московським часом в аеропорту «Домодєдово» (Москва) пролунав вибух. За останніми даними, в результаті вибуху загинули 35 людей, 168 дістали поранення.

У результаті теракту загинула громадянка України, український драматург Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.