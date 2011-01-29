Україна активізує співпрацю з Росією у військовій сфері

Україна планує розширить співпрацю з Росією у військовій сфері.

Про це повідомив журналістам начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО, зазначивши, що такої домовленості було досягнуто з начальником Генерального штабу Росії Миколою МАКАРОВИМ під час зустрічі в Брюсселі 27 січня.

“Ми значно розширили коло нашого військового співробітництва. Якщо в минулому році було 40 таких заходів, то в цьому році буде 81. Це потужний крок вперед”, - сказав Г.ПЕДЧЕНКО.

За його словами, вже цього року відбудеться низка командно-штабних навчань, а також тактичних навчань із залученням військ.

“Як правило це буде в прикордонних смугах. Я скажу, що командири з’єднань повинні знати один одного, ті, хто на кордоні. Це дасть нам можливість підвищити і оперативні спроможності, підготовку наших військ і брати передовий досвід не тільки в Альянсу, чи в ЄС, але й в наших стратегічних партнерів - в Росії”, - сказав начальник Генштабу.

Він зазначив, що в Росії накопичений досить великий досвід, в тому числі і тому, що вона вела бойові дії.

“Там дуже багато підготовлених офіцерських кадрів, фахівців, які пройшли практику, і для нас це дуже важливо на сьогоднішній день. Тому що теоретиків сьогодні багато, люблять всі пофілосовствувати, пороздумувати а я не прихильник, як військова людина, дуже багато роздумувати. Тому що у мене принцип: якщо Боженька дав дві руки, дві ноги, двоє очей, двоє ушей і тільки один язик, то він мав на увазі, що треба менше говорити, а більше працювати, і я цей принцип буду сповідувати”, - сказав Г.ПЕДЧЕНКО.