Команда Тимошенко розробляє план по конституційному усуненню команди Януковича
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її політична сила відпрацьовує план по усуненню конституційним шляхом від влади нинішньої провладної команди.
Про це вона заявила в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні Україною шириться рух опору діям нинішньої влади. "Всі негаразди, які вас супроводжують, не надовго", - додала вона.
Лідер "Батьківщини" наголосила, що влада сама своїми діями привела громадян до поступового їх об`єднання.
"Наша політична команда, і я особисто, ми займаємося в Україні об`єднанням людей і відпрацьовуємо чіткий план як конституційним шляхом цю владу прибирати. І я хочу дати вам надію, що не народився ще такий ЯНУКОВИЧ, щоб він зміг зруйнувати цілу державу та зруйнувати життя людей. Він швидко і конституційно піде з влади, а ми з вами всі разом йому допоможемо", - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.