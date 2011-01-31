Анонс на 31 січня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради керівників фракцій, голів комітетів Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: «LNG-термінал» - старт проекту: шлях до енергетичної незалежності України», в рамках якого будуть обговорені перспективи і загрози реалізації проекту будівництва морського терміналу з прийому зрідженого газу на чорноморському узбережжі, а також умови конкурсу на техніко- економічне обгрунтування будівництва «LNG-терміналу». Учасники: голова Державного Агентства з інвестицій і управління Національними проектами В. Каськів, керівник «Національного проекту» «LNG-термінал» П. Мірошников, представники дипломатичного корпусу та бізнес співтовариств, зацікавлених в участі в реалізації проекту.

* Відбудеться оголошення переможців Конкурсу «Intel-Техно Україна 2011» та суперфіналістів, учасників міжнародного фіналу INTEL ISEF-2011 (м. Лос Анжелес, США). Національний банк України заснував Спеціальну премію від голови Національного банку України за кращий проект в категорії «Комп`ютерні науки», яку вручить директор Департаменту зовнішньоекономічних відносин Національного банку України Сергій Круглик.

* Міжнародна фінансова корпорація (IFC) і фондова біржа «Перспектива» презентують спільний проект, мета якого - сприяння розвитку ринку проблемних активів і стимулювання одужання після кризи фінансового ринку України. Питання: Чи існують шляхи більш швидкого одужання банківського сектору? Чому банкам необхідно позбавлятися від проблемної заборгованості та як це вплине на розвиток кредитування населення? та ін. Учасники: Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні; Станіслав Шишков, директор ПАТ ФБ «Перспектива»; Едуард Мілюшко, голова Біржової Ради ПАТ ФБ «Перспектива»; Дмитро Тевелєв, голова ГКЦБФД.

* Відбудеться обговорення проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» Учасники: голова ФПУ В. Хара, віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики України С. Тігіпко, керівники центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України, Інститут демографії та соціальних досліджень. Організатор - Федерація профспілок України.

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