У березні в Москві відбудеться Міжнародний економічний форум СНД

Міжнародний економічний форум держав - учасниць СНД «20 років разом: досвід співпраці і перспективи» відбудеться в Москві 18 березня.

Як повідомив УНІАН генеральний директор Ділового центру економічного розвитку СНД Володимир САВЧЕНКО, в заході, який організують Виконавчий комітет СНД і Діловий центр економічного розвитку СНД, візьмуть участь представники органів виконавчої і законодавчої влади, приватного бізнесу, найбільших інвестиційних і фінансових організацій, дослідницьких і експертних центрів, професійних спілок і об`єднань усіх країн Співдружності.

Наголошується, що у рамках форуму заплановано обговорення Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року, актуальних проблем Договору про зону вільної торгівлі і Міждержавної програми інноваційної співпраці СНД на період до 2020 року, результатів функціонування Митного союзу і перспектив створення Єдиного економічного простору.

Серед інших тем порядку денного форуму – пропозиції головуючої до СНД в 2011 році Республіки Таджикистан у сфері економічної інтеграції, питання сприяння встановленню взаємовигідних ділових контактів між представниками бізнес-співтовариства країн Співдружності, підтримки, розвитку і популяризації найбільш значущих проектів і залучення потенційних інвесторів і замовників, а також сприяння винахідникам, розробникам і виробникам високотехнологічної продукції в освоєнні російського і зарубіжних ринків технологій і наукомісткої продукції.

Під час форуму буде проведено виставку інноваційних проектів, організовано роботу діалогового майданчика «Розвиток ділового клімату в СНД: презентація можливостей», у рамках якого учасники форуму зможуть ознайомитися з перспективними проектами, обмінятися думками з представниками органів виконавчої влади і бізнесу щодо подальшого розширення ділової співпраці. Окремим заходом форуму стане церемонія нагородження лауреатів у номінаціях «Лідер бізнесу СНД» і «Лідер економічної інтеграції СНД».

Завершиться форум ухваленням підсумкового документа, який буде передано до найвищих органів законодавчої і виконавчої влади країн Співдружності як аналітична і рекомендаційна інформація.