Тігіпко: Державна частка в економіці України залишається високою

Державна частка в економіці України залишається дуже високою, а це послаблює країну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна», так віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО прокоментував інформацію про рекордні надходження від продажу держмайна в Польщі.

«Причина, з якої реформи не доходять до таких стратегічних секторів економіки, як енергетика і житлово-комунальне господарство, – відсутність в них приватного капіталу і підприємницької ініціативи», – зазначив він.

«Проводячи приватизацію, ми повинні усвідомлювати, що її головне завдання все ж таки не наповнення бюджету, а пошук ефективного власника. А тому процес приватизації має бути максимально прозорим», – сказав віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Польща в 2010 році одержала від приватизації 7,7 млрд. дол. – рекордну суму за останнє десятиліття.