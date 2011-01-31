Держмитслужба має намір спростити допуск суб'єктів ЗЕД до електронного декларування

Державна митна служба України має намір скоротити кількість критеріїв для включення суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) до реєстру підприємств, допущених до електронного декларування, і виключення з нього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, проект відповідного наказу Держмитслужби узгодив комітет.

Зокрема, в документі скасовуються такі критерії, як вимога до підприємства не менше року здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, пов`язану з переміщенням товарів через митницю, і відсутність спеціальних санкцій. Також з умов електронного декларування виключено критерій, який вимагав, щоб посадовці підприємства не притягалися до кримінальної відповідальності за здійснення контрабанди або до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Водночас у проекті наказу передбачено, що підприємство має подавати заяву про включення до реєстру безпосередньо до Держмитслужби, а не до митного органу оформлення, який потім направляє його до Держмитслужби. Як відзначають у Держкомпідприємництва, такий порядок існує на даний час і затягує процес включення підприємств до реєстру підприємств, допущених до електронного декларування. Водночас проект нового наказу дає право включати до даного реєстру і митних брокерів.

Ухвалення наказу «Про затвердження умов електронного декларування», на думку розробників, сприятиме прискоренню проходження митних процедур і встановленню вимог до застосування міжнародних стандартів електронного обміну даними щодо автоматизованого митного оформлення товарів.

Нагадаємо, з 2009 року митні органи приймають попередні митні декларації.