Польща підготувала план масової евакуації польських громадян з Єгипту
Варшава. Влада Польщі підготувала план масової евакуації польських громадян з Єгипту, який може бути реалізований у випадку подальшого погіршення ситуації у тій країні.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив прес-секретар МЗС Польщі Марчін БОСАЦЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Варшаві.
Він зауважив, що на сьогодні потреби у масовій евакуації поляків з Єгипту немає.
“Група з кризового управління постійно моніторить ситуацію, ми в постійному контакті з послом. Зміцнюється наше консульське обслуговування у Єгипті, але поки такої потреби (в евакуації) немає”, - сказав М.БОСАЦЬКИЙ.
Він відзначив, що МЗС рекомендує полякам відмовитися від поїздок до Єгипту.
За словами М.БОСАЦЬКОГО, найгірша ситуація спостерігається у великих містах, а не на курортах, де традиційно відпочивають закордонні туристи.
Він також повідомив про домовленість з польською авіакомпанією LOT про відправку завтра додаткового літака до Єгипта, яким зможуть повернутися додому поляки, які “застрягли в аеропорту” Каїра.
За його словами, влада веде з LOT переговори про відправку додаткових літаків, аби до Польщі змогли повернутися усі польські громадяни. М.БОСАЦЬКИЙ додав, що цей переліт для поляків буде безкоштовним.