Польща підготувала план масової евакуації польських громадян з Єгипту

17:07, 31 січня 2011
Різне
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Варшава. Влада Польщі підготувала план масової евакуації польських громадян з Єгипту, який може бути реалізований у випадку подальшого погіршення ситуації у тій країні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив прес-секретар МЗС Польщі Марчін БОСАЦЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

Він зауважив, що на сьогодні потреби у масовій евакуації поляків з Єгипту немає.

“Група з кризового управління постійно моніторить ситуацію, ми в постійному контакті з послом. Зміцнюється наше консульське обслуговування у Єгипті, але поки такої потреби (в евакуації) немає”, - сказав М.БОСАЦЬКИЙ.

Він відзначив, що МЗС рекомендує полякам відмовитися від поїздок до Єгипту.

За словами М.БОСАЦЬКОГО, найгірша ситуація спостерігається у великих містах, а не на курортах, де традиційно відпочивають закордонні туристи.

Він також повідомив про домовленість з польською авіакомпанією LOT про відправку завтра додаткового літака до Єгипта, яким зможуть повернутися додому поляки, які “застрягли в аеропорту” Каїра.

За його словами, влада веде з LOT переговори про відправку додаткових літаків, аби до Польщі змогли повернутися усі польські громадяни. М.БОСАЦЬКИЙ додав, що цей переліт для поляків буде безкоштовним.

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