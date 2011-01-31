В уряді звільнили низку чиновників

Кабінет Міністрів України здійснив низку звільнень в уряді.

Відповідні постанови №№ 62-69 та 71 від 31 січня розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, звільнено: Світлану ЧЕРЕНЬКО - з посади голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам; Олену ДОВГАЛЕНКО - з посади першого заступника голови Державної адміністрації зв’язку; Олександра СОЛЯНИКА - з посади заступника голови Державної адміністрації зв’язку; Миколу ПРОСКУРУ - з посади першого заступника начальника Державного департаменту – Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення; Людмилу ГІЗАТУЛІНУ - з посади заступника голови Державного казначейства України; Олексія ЯНОВА - з посади заступника голови Державного департаменту інтелектуальної власності; Володимира ОВЧАРА - з посади першого заступника голови Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку; Олександра ГРЕЧКА - з посади першого заступника голови Державної авіаційної адміністраці; Геннадія ЛЕГУ - з посади заступника голови Державного казначейства України.

Згідно з документами, звільнення відбулися у зв’язку з переходом чиновників на іншу роботу.