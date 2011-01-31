Анонс на 1 лютого

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України (8 сесія) (вул. Грушевського, 5, сесійний зал).

* Прес-конференція заступника голови Державного агентства земельних ресурсів України Миколи Калюжного на тему: «Впровадження і перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення».

* Прес-конференція Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на тему: "Підсумки роботи ДКЦПФР в 2010 році і перспективи розвитку". Учасники: голова ДКЦПФР Дмитро Тевельов; член ДКЦПФР Олексій Петрашко; начальник управління аналітичного забезпечення ДКЦПФР Максим Лібанов.

* Круглий стіл на тему: “Ризики світової продовольчої кризи і виклики для України”. Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Учасники: Григорій Калетник, голова Комітету ВРУ з питань аграрної політики і земельних відносин; Леонід Козаченко голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК; Олександр Маренец, ген.директор Аграрного фонду України; Анатолій Розгон директор розвитку аграрного ринку Мінагрополітики і продовольства України; Петро Саблук, директор ННЦ “Інститут аграрної економіки”.

* Круглий стіл на тему: "Про захист персональних даних з перших вуст". Організатор: Європейська правова група. Учасники: Олена Зеркаль, директор Державного департаменту з питань адаптації законодавства, Мінюст України; Тарас Качка, перший заступник директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства, Мінюст України; Богдан Іщенко, юрист Асоціації міжнародних експедиторів України; Тетяна Попова, голова правління Інтернет Асоціації України; Іван Петухов, віце-президент УСПП та інші.

* Круглий стіл на тему: «Імплементація Податкового кодексу в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення». Обговорюватимуть етапи набуття чинності Податкового кодексу і проблеми, що виникають у суб`єктів господарювання у зв`язку з новими податковими правилами. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, президент Академії фінансового управління при Мінфіні України Тетяна Єфрименко, голова Ради Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк, президент Ліги нафтопромисловців України Олександр Шпак, президент ТОВ «Адамант» Іван Петухов.

* В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Екологічне сільське господарство: українські перспективи». Учасники: Віталій Волкогон, директор Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН, член-кореспондент УААН; Сергій Гнатюк, гендиректор української корпорації „Тваринпром”; Артур Карганян, директор групи компаній «Біона». Також планується участь представника Міністерства аграрної політики і продовольства України. Питання: Відмова від агрохімії на користь натуральності і безпеки продукції - актуальна тенденція і альтернатива, визнана у всьому світі. Як відмовитися від агрохімії, і при цьому не втратити врожайність? Використання біопрепаратів - невід`ємна складова ефективного рослинництва, птахівництва і тваринництва в Україні. Екологічне сільське господарство: вигоди для споживачів, підприємців і держави.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується по підписці. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98