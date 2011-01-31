Головне на 31 січня

Нацбанк України в 2010 р. збільшив активи на 17%

Національний банк України в 2010 році, порівняно з 2009 роком, збільшив активи на 17% - до 425,066 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Голос України» (номер від 29 січня ц.р.).

Кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 25% - до 122,399 млрд. грн., цінні папери нерезидентів - на 36%, до 151,609 млрд. грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальних правах запозичень скоротився у 8 разів - до 63 млн. грн. Монетарне золото зросло на 32% - до 7,191 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 20% - до 54,875 млрд. грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 18% - до 60,784 млрд. грн., вклади в рахунок квоти МВФ - на 2%, до 16,822 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 26% - до 335,611 млрд. грн. Зокрема, банкноти і монети в обігу зросли на 17% - до 200,092 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ - на 15%, до 76,747 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ минулого року залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал скоротився на 7% - до 89,455 млрд. грн.

Фонди та інші резерви збільшилися на 6% - до 6,067 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів скоротилися на 1,4% - до 93,320 млрд. грн. НБУ також знизив на 14,126 млрд. грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.

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Нацбанк увів тимчасову адміністрацію в банку «Володимирський»

Національний банк України своєю постановою №21 від 31 січня 2011 року ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Володимирський» строком на три місяці з 1 лютого 2011 до 30 квітня 2011 року. Про це говориться в повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором призначено службовця НБУ – заступника начальника відділу банківського нагляду Управління НБУ в Сумській області Сергія БЕРЕЗУ. Також повідомляється, що з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану фінустанови, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 3 місяці – з 1 лютого до 30 квітня 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №340 від 16 липня 2010 р. припинив дію тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Володимирський».

Тимчасову адміністрацію було введено в банку з 17 липня 2009 року строком на 1 рік. До 16 січня 2010 року було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку «Володимирський».

Банк «Володимирський» створено в 2001 році.

На 1 жовтня 2010 р. 100% акцій банку належали Олегу ДОНІНУ.

У 2010 році чистий збиток банку «Володимирський» становив 8,1 млн. грн., проти 46,5 млн. грн. у 2009 році.

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НБУ знову ввів тимчасову адміністрацію в банк "Столиця”

Національний банк України постановою № 10 від 31 січня 2011 року ввів у ПАТ “Банк Столиця" тимчасову адміністрацію терміном на три місяці - з 31 січня до 30 квітня 2011 року. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором банку призначено працівника НБУ – начальника відділу контролю за дотриманням наглядових регламентів Нацбанку Євгенія КУНО.

Також зазначається, що з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану фінустанови, у банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці - з 31 січня до 30 квітня 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Столиця» засновано у 2004 році.

З 20 липня 2009 року Національний банк ввів тимчасову адміністрацію у ПАТ «Банк «Столиця» терміном на 1 рік. Також було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку терміном на 6 місяців – з 20 липня 2009 року до 19 січня 2010 року.

19 липня 2010 року НБУ вивів тимчасову адміністрацію з ПАТ «Банк Столиця»

На 1 жовтня 2010 року 94,6448% акцій банку володів Валентин ІСАК (2,7578% – опосередковано).

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Кабмін ухвалив Національний план дій щодо впровадження реформ 2010-2014 років

Кабінет міністрів ухвалив Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

У повідомленні зазначено, що головною метою плану дій на 2011 є тактична реалізація середньострокової програми економічних реформ. План дій побудовано за напрямами реформ - це 21 вектор, що повністю охоплює усі галузі економіки.

Національний план економічних реформ передбачає дерегуляцію усіх сфер життя. Загалом для спрощення дозвільних процедур планується розробити й ухвалити близько 30 нормативно-правових актів.

Зокрема, цього року будуть завершені всі необхідні процедури для реалізації податкової та бюджетної реформ. План економічних реформ приділяє значну увагу розвитку аграрно-промислового комплексу. Вже на початку року будуть розроблені національні проекти «Зерно України» та «Ефективне тваринництво».

Стратегічний план дій передбачає продовження земельної реформи, яка має на меті розробку та прийняття законопроектів про ринок земель, державний земельний кадастр тощо.

Також буде продовжена реформа в енергетиці і житлово-комунальному господарстві - технічне переобладнання, підвищення енергоефективності у ЖКГ тощо. Водночас реформи в енергетичному секторі не повинні лягати важким тягарем на населення, тому без прозорого фінансово-економічного обґрунтування та низки компенсаційних заходів тарифи на енергоресурси для населення підвищуватись не будуть, йдеться у повідомленні.

Реформуванню житлово-комунального господарства сприятиме реалізація низки національних проектів - «Доступне житло», «Чисте місто», «Нове життя», «Якісна вода» та «Місто майбутнього».

План дій передбачає продовження системних реформ в галузі освіти. Цього року уряд розробить нові державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Планується запровадити у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційні технології, зокрема, буде розроблено та прийнято програму «Сто відсотків».

Крім того, Національний план дій на 2011 рік передбачає продовження системи соціальних реформ, зокрема, пенсійної. Пенсійне законодавство вже напрацьовано і, після завершення процедури широкого громадського обговорення, реформа буде реалізована. «Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» розроблений і прийнятий на виконання розпорядження Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2010 року Президент В.ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президентові України, реалізовуватиметься у три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.

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НКРЕ зберегла ціни на газ для промспоживачів і бюджетників на лютий

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла в лютому на рівні січня цього року граничні ціни на газ для бюджетних організацій і установ, а також для промислових та прирівняних до них споживачів у розмірі 2,282 тис. грн. за тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ.

Як повідомляв УНІАН, на січень граничні ціни на газ для вказаних груп споживачів були підвищені на 4,3%, - 2,282 тис. грн. за тис. куб. м, в порівнянні з груднем 2010 р.

Промисловим споживачам і бюджетним організаціям поставляється імпортований природний газ. Регулятор щомісячно переглядає рівень граничної ціни, виходячи з коливань курсу гривні до долара, а також вартості газу.

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АМК переніс ухвалення рішення у справі про подорожчання нафтопродуктів

Антимонопольний комітет України переніс розгляд справи, порушеної щодо основних операторів ринків нафтопродуктів за фактом різкого підвищення роздрібних цін на бензин, на два тижні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що підставою для цього стала необхідність опрацьовування значного обсягу інформації, яка надійшла від операторів ринку на подання про попередні висновки у справі.

Відповідачами у справі виступають ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг» і СП ТОВ «Кершер».

Як відомо, 4 січня ц.р. АМК почав розслідування діяльності ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» і ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на пальне.

За попередніми даними фахівців АМК й експертів ринку ціни, встановлені на бензин марки А-95 і А-92, є економічно необгрунтованими і виходять за межі рекомендованої ціни, яка щодекади розраховується експертно-аналітичною групою Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Враховуючи обсяги прибутків відповідачів, розмір штрафу для кожного з них може становити до 10% річного доходу, який становить від 300 млн. грн. до 900 млн. грн.

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НСК «Олімпійський» у Києві готовий на 70%

Наразі загальна готовність Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві становить 70% від загального обсягу робіт.

Про це повідомляється на офіційному сайті стадіону.

“Усі роботи ведуться відповідно до затвердженого деталізованого графіку, виконання якого моніториться Замовником на щоденній основі”, - підкреслюється в повідомленні.

Зокрема, по ключових позиціях ситуація виглядає наступним чином: роботи з облаштування приміщення холодної зони виконано на 69%; зони обслуговування уболівальників - 76%; VIP зони - 64%; підземного паркінгу - 41%; роботи зі встановлення підпірних стін - 98%; будівництва об’їзної дороги з естакадою - 88%.

Також повним ходом ідуть роботи із влаштування інженерних систем стадіону, виконано понад 45% робіт; роботи із благоустрою територій (35%), що включає гранітне мощення, влаштування автомобільних та пішохідних доріг, водовідведення, зовнішнє освітлення.

Повністю виконано скління контуру стадіону, усі приміщення всередині стадіону опалюються та освітлюються, що дозволяє проводити оздоблювальні і монтажні роботи у зимовий період без порушення технологічних процесів.

Також завершено розкладку усіх елементів вантової системи, яка утримуватиме мембранну покрівлю над трибунами. Встановлюється технологічне обладнання для підйому вантової системи. Підйом конструкції заплановано на другу половину наступного місяця, йдеться у повідомленні НСК “Олімпійський”.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що будівництво НСК «Олімпійський» в Києві буде завершено в серпні 2011 року.

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МЗС наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту.

На цьому наголосив прес-секретар МЗС Олександр ДІКУСАРОВ.

Зокрема, зовнішньополітичне відомство рекомендує утриматися від поїздок до Каїра, Александрії та Суецу, а також на курорти Єгипту до стабілізації ситуації.

"Ми також переконані, що туристичні компанії, які пропонують громадянам України відвідати Єгипет з туристичною метою, повинні в обов`язковому порядку інформувати їх про нестабільну ситуацію в цій країні", - зауважив речник МЗС.

На сьогодні в Єгипті перебувають 6 з половиною тисяч українських туристів, із низ 3 тисячі - в Хургаді.

Прес-секретар МЗС наголосив, що всі вони можуть звертатися за телефоном у посольство України в Каїрі. Втім, на сьогодні не зафіксовано звернень українців до посольства України в Єгипті та МЗС.

В департаменті консульської служби МЗС України цілодобово працює лінія: (044) 238-16-57.

Як повідомляв УНІАН, в Єгипті тривають масові безлади з вимогою відставки президента 82-річного президента Хосні МУБАРАКА, який керує країною 30 років, і проведення економічних і політичних реформ.

У зіткненнях загинули 150 осіб, 4 тисячі поранено. По всій країні введено комендантську годину.

Х.МУБАРАК у п`ятницю оголосив про відставку уряду, але це не зупинило демонстрації.

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Профіцит платіжного балансу України в 2010 році склав 5 млрд. доларів

Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. в 2009 році.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у 2010 році дефіцит поточного рахунку збільшився на 47% – до 2,558 млрд. дол., що, за оцінками НБУ, становить 1,9% від ВВП (у 2009 році – 1,5% ВВП).

Нацбанк пояснює розширення дефіциту поточного рахунку погіршенням стану зовнішньої торгівлі товарами, в першу чергу в другій половині 2010 року.

«Головним чинником цього виступало відновлення внутрішнього попиту, що знайшло відображення у випереджаючих темпах зростання імпорту товарів над експортом (35,4% і 29% відповідно). При цьому позитивне сальдо торгівлі послугами збільшилося до 4,7 млрд. дол. США з 2,4 млрд. дол. США в попередньому році, переважно за рахунок підвищення тарифів на транспортування газу», – повідомляє НБУ.

Експорт товарів у 2010 році зріс на 29% порівняно з попереднім роком і становив 52,1 млрд. дол. США, імпорт – на 35,4%, до 60,5 млрд. дол. США.

Профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій в 2010 році становив 7,7 млрд. дол. США порівняно з дефіцитом у 12 млрд. дол. США в 2009 році.

Чиста притока прямих іноземних інвестицій в 2010 році оцінена в 5,7 млрд. дол. США, що на 22,1% більше, ніж у 2009 році.

Сальдо за кредитами і облігаціями в цілому за рік сформувалося позитивне – 6,7 млрд. дол. США (на відміну від чистого погашення впродовж 2009 року в розмірі 9,1 млрд. дол. США). Зокрема, чистий приплив боргового капіталу до інших секторів становив 3,4 млрд. дол. США (rollover – 136% проти 100% за 2009 рік). Банківська система впродовж 2010 року продовжувала активно скорочувати свою зовнішню заборгованість – чисте погашення становило 1,7 млрд. дол. США (rollover – 90% проти 76% за 2009 рік).

Чисті залучення державного сектора в 2010 році становили 5,1 млрд. дол. (у 2009 році – 1,1 млрд. дол.).

В цілому за 2010 рік приріст готівкової валюти поза банківською системою був на рівні 7,3 млрд. дол. (у 2009 році – 9,7 млрд. дол.). Майже весь приріст було сформовано в останні 4 місяці року (6,1 млрд. дол.).

«Позитивне сальдо зведеного платіжного балансу в 2010 році становило 5,1 млрд. дол., що разом з надходженнями коштів за кредитом stand-by від МВФ (3,4 млрд. дол.) дозволило істотно наростити резервні активи. Їх обсяг станом на 1 січня 2011 року становив 34,6 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг упродовж 5,2 місяця майбутнього періоду», – говориться в повідомленні Нацбанку.

УНІАН