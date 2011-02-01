СБУ порушила справу щодо екс-голови Держкомрезерву Поживанова. Його оголошено у розшук

Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу щодо колишнього голови Держкомрезерву України Михайла ПОЖИВАНОВА.

Як повідомили УНІАН у пре-центрі СБУ, справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України у рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму понад 7 млрд. грн., у тому числі виявлених міжнародними аудиторськими компаніями при перевірці використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 рр. та першому кварталі 2010 року.

Щодо М.ПОЖИВАНОВА винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні розкрадання державних коштів у сумі майже 35 млн. грн. та оголошено у розшук.