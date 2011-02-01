Туроператори приймають заявки на повернення коштів за сплачені тури до Єгипту

Провідні оператори України приймають заявки на повернення коштів за раніше сплачені тури до Єгипту від туристів, які вирішили відмовитися від подорожі.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації лідерів турбізенсу України (АЛТУ).

Згідно з повідомленням, провідні туроператори, члени АЛТУ, в співпраці з Міністерством закордонних справ України та єгипетськими туристичними партнерами докладають усіх необхідних зусиль із метою мінімізації впливу вказаної ситуації на відпочинок туристів із України.

За інформацією єгипетських партнерів українських туроператорів, на курортах і в готелях Хургади, Шарм-ель-Шейха і Дахаба були присутні представники туристичної та звичайної поліції. Проте для туристів, які сумніваються у своєчасності відпочинку в Єгипті, організовано можливість перебронювати тури на інші дати або на інші напрямки.

Згідно з повідомленням, за підрахунками експертів, на курортах Арабської Республіки Єгипет станом на 31 січня відпочивали близько 6,5 тисяч туристів із України, 80% з яких повинні планово повернутися в Україну протягом найближчого тижня.

Як нагадують у АЛТУ, асоціація з квітня 2010 року виступає з ініціативою створення постійної робочої групи при Кабінеті міністрів України, одним із першочергових завдань якої, зокрема, має стати вироблення механізму захисту туристів від наслідків непередбачених обставин, розробка порядку оперативного реагування на подібні явища та відповідного компенсаційного механізму як для туристів, так і учасників туристичного ринку.