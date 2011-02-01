Вся політсистема України буде реформована

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що після проведення адміністративної реформи на Україну очікує реформа всієї політичної системи держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час відкриття восьмої сесії Верховної Ради.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні ми маємо, в першу чергу, говорити про реалізацію управлінської, політичної, соціальної та законодавчої реформи.

Президент нагадав, що у 2010 році був зроблений перший крок – адміністративна реформа.

«Поступово від реформи влади ми перейдемо до реформи всієї політичної системи, застосувавши механізм Конституційної асамблеї. Але всьому свій час», - сказав він.