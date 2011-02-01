Генпрокуратура закінчила досудове розслідування справи Корнійчука

Генеральна прокуратура України закінчила досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА.

Про це УНІАН повідомив адвокат Є.КОРНІЙЧУКА Ігор ФОМІН.

Адвокат зауважив, що із сьогоднішнього дня він і його підзахисний починають знайомитись з матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня, він утримується у Подільському ізоляторі тимчасового тримання.

30 грудня Печерський райсуд Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.