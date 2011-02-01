ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Туристичні страховки для українців подорожчали", в якому пише - вартість медичних страховок для українських туристів в 2010 році підвищилася на 10-30%. У 2011-му їх ціна зросте ще на 10% ...

http://delo.ua/finance/turisticheskie-strahovki-dlja-uk-151167/

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Також «Дело» публікує матеріал «Прокуратура стискає кільце навколо Олеся Довгого», в якому пише - відразу п'ять чиновників київської мерії, безпосередньо підпорядкованих секретарю Київради Олесю Довгому, опинилися під слідством у зв'язку з незаконним відчуженням кількох десятків гектарів землі в столиці...

http://delo.ua/ukraine/prokuratura-szhimaet-kolco-vok-151258/

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Видання «Коммерсант-Украина» у публікації «Лисичанський НПЗ переробився» пише - нафтокомпанії продовжують зупиняти переробні потужності. Слідом за "Лукойлом", який восени закрив на реконструкцію Одеський НПЗ, в ТНК-ВР вирішили призупинити роботу Лисичанського НПЗ. Компанія зазнає збитків і просить втрутитися в ситуацію державу. Експерти не виключають, що зупинка НПЗ призведе до чергового подорожчання пального...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1577453

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Також «Коммерсант-Украина» у публікації «Біотехнології ростуть на землі» пише - українські аграрії з метою зниження собівартості продукції стали активніше переходити на альтернативне паливо, вироблене з відходів рослинництва і тваринництва. Мінімальні витрати на придбання ефективних установок від 2,5-2,7 млн. євро дозволяють їм не тільки економити на споживанні електроенергії та природного газу, а й виробляти добрива, що підвищують врожайність грунтів на 40%. У перспективі компанії не тільки повністю задовольнять свої потреби в електроенергії, але й будуть торгувати нею...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1577449

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«Экономические известия» в публікації «Рада продовжить «штампувати» законопроекти уряду» пишуть - Погоджувальна рада ВР напередодні відкриття VI сесії восьмого скликання показала: парламент продовжить активно обслуговувати виконавчу владу. Експерти вважають, що у законопроектів опозиції мінімум шансів бути прийнятими в найближчі півроку...

http://state.eizvestia.com/full/rada-prodolzhit-shtampovat-zakonoproekty-pravitelstva

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Також «Экономические известия» в публікації «Голова НБУ Сергій Арбузов не розірвав зв'язків з Нашою Україною» пишуть - наприкінці січня відбулася неофіційна зустріч голови Нацбанку Сергія Арбузова з екс-президентом Віктором Ющенком, який є лідером партії «Наша Україна». Серед тем, які екс-голова НБУ обговорював з діючим головою центробанку, були перспективи розвитку і нинішнє фінансове становище НУ...

http://finance.eizvestia.com/full/glava-nbu-sergej-arbuzov-ne-razorval-svyazej-s-nashej-ukrainoj

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«Газета по-киевски» в публікації «У країні «стабільність». Скуповуємо валюту...» пише - долар знову став хітом продажів в Україні: за останні чотири місяці минулого року населення придбало $ 6,1 млрд, тобто 80% усього купленого за рік ...

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/01/055025.html

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Також «Газета по-киевски» в публікації «Казка про європейську житницю» пише - на економічному форумі в Давосі президент України в черговий раз заявив, що сільське господарство він розглядає одним із перспективних напрямків економіки країни...

http://mycityua.com/articles/column/2011/02/01/044654.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Азаров вирішив, як буде будувати заможне суспільство» пише - Кабмін прийняв Національний план дій...

http://www.segodnya.ua/news/14218234.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Взяли максимум» пише - ціни на деякі нафтопродукти в Росії перевищили історичні максимуми літа 2008 р., коли світова ціна нафти наближалася до $ 150 за барель ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254183/vzyali_maksimum

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Також «Ведомости» у публікації «Жертви інновації» пишуть - російські держкомпанії погано справляються з впровадженням інновацій, обурився Дмитро Медведєв і пригрозив їх керівникам звільненнями. Поста позбувся президент ОАК Олексій Федоров...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254177/zhertvy_innovacii

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Видання «Известия» у публікації «Вулиці розбитих пірамід» пише - на сьомий день "фінікової революції" ситуація в Єгипті досягла переломного моменту...

http://www.izvestia.ru/world/article3151056/

(УНІАН)