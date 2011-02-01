Український експерт не радить співгромадянам їхати до Єгипту

Президент Центру близькосхідних досліджень Олександр БОГОМОЛОВ не радить українцям їхати до Єгипту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, таку думку він висловив в ефірі телеканалу, коментуючи масові акції протесту у Єгипті та те, чи варто зараз відвідувати Єгипет.

О.БОГОМОЛОВ зауважив, що краще утриматися від поїздок до цієї арабської країни.

«Я б утримався наразі, чесно кажучи. Хоча, я думаю, що ті люди, які зараз там перебувають, можуть благополучно повернутися», — додав він.

Експерт назвав масові акції протесту безпрецедентними для цієї арабської країни.

О.БОГОМОЛОВ зауважив, що в історії Єгипту таких подій не було. За словами експерта, йому доводилося бачити деякі єгипетські протестні акції у 90-ті роки, які висвітлювали ЗМІ, бо вважалися дуже великими. Насправді, зауважив експерт, в тих акціях брали участь максимум кількох сотень осіб, яких поліція дуже швидко розганяла.

«А зараз ми маємо безпрецедентний випадок — ситуація, яка склалася, є насправді патовою для влади з кількох причин: наявності непередбачувано великої кількості народу, втрати керованості ситуацією у найбільш важливих містах. З іншої точки зору, інстинкти підштовхують єгипетську владу до того, аби розігнати цей натовп. Але дії влади дуже обмежені думкою міжнародної спільноти», — вважає О.БОГОМОЛОВ.

За його словами, коли в такій країні, як Єгипет, послаблюється влада чи стається державний переворот, це призводить до зростання рівня злочинності. Експерт зауважив, що наразі найпопулярнішим курортним містам, де можуть відпочивати громадяни України, нічого не загрожує, хоча ситуація може змінитися раптово.

«Зараз, у поточному, короткочасному режимі — ні. В разі виникнення надзвичайних ситуацій, небезпека (туристам) загрожуватиме скрізь. Наразі ж акції відбуваються далеко від Шарм-ель-Шейха, і найбільш безпечною точкою є Шарм-ель-Шейх, бо він є відокремлений… Коли в такій країні, як Єгипет, падає влада, то некерованість ситуації призводить до зростання злочинності автоматично — дуже багато голодних, з не дуже високими моральними ідеалами людей», — констатував експерт.

«Але, в короткому часі можливо передбачити і якісь погані події — конфлікти на вулицях можливі, й імовірність вибухів насильства теж існує», — додав О.БОГОМОЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень у результаті масових виступів опозиції в Єгипті і зіткнень з поліцією близько 150 людей загинули, сотні отримали поранення.

Опозиція вимагає відставки Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА.