ВР планує на 8 сесії розглянути майже 900 законопроектів

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про порядок денний 8 сесії Верховної Ради України VI скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 361 народний депутат із 427 зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, в порядку денному передбачено розгляд 243 законопроектів, які вже підготовлені, а також 620, які ще потребують доопрацювання.

За його словами, загалом парламент має розглянути на поточній сесії 863 законопроекти.

Серед законопроектів є ті, які стосуються ринку землі, а також пенсійного забезпечення.

