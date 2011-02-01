ВР планує на 8 сесії розглянути майже 900 законопроектів
12:32, 01 лютого 2011Різне
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Верховна Рада України ухвалила постанову «Про порядок денний 8 сесії Верховної Ради України VI скликання».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 361 народний депутат із 427 зареєстрованих в сесійній залі.
Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, в порядку денному передбачено розгляд 243 законопроектів, які вже підготовлені, а також 620, які ще потребують доопрацювання.
За його словами, загалом парламент має розглянути на поточній сесії 863 законопроекти.
Серед законопроектів є ті, які стосуються ринку землі, а також пенсійного забезпечення.
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